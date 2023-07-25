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一番の 【新品未使用】オリエント・バンビーノ　SAC00008WC 腕時計(アナログ)

商品の説明

商品…オリエント・バンビーノ　
Tackun たっくん様専用ページ
品番…SAC00008WC
STBQ003
状態…新品未使用
GaGa MILANO
文字盤カラー...ホワイト, ブラウン
ダンヒル　シティスケープ　DU6005M
ベルトカラー...ブラウン
Rolex デイトジャスト　スレートローマ
ケース径…約40mm
未使用　アディダス　ディストリクトM2  / DISTRICT_M2 WATCH
ムーブメント...自動巻き式、秒針停止機能付き、日常生活防水
Versus Versace ヴェルサス ヴェルサーチ メンズ g イタリア
☆同じモデル(品番違いFAC00008W0)がアマゾンでは25,980円で販売されています(2023/06/14現在)。
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☆アンティークな雰囲気が素敵な時計で男女問わず使って頂けると思います。
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商品の情報

ブランドオリエント
商品の状態新品、未使用

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商品…オリエント・バンビーノ　品番…SAC00008WC状態…新品未使用文字盤カラー...ホワイト, ブラウンベルトカラー...ブラウンケース径…約40mmムーブメント...自動巻き式、秒針停止機能付き、日常生活防水☆同じモデル(品番違いFAC00008W0)がアマゾンでは25,980円で販売されています(2023/06/14現在)。☆アンティークな雰囲気が素敵な時計で男女問わず使って頂けると思います。#ORIENT#bambino#オリエント#バンビーノ

商品の情報

ブランドオリエント
商品の状態新品、未使用

一番の 【新品未使用】オリエント・バンビーノ　SAC00008WC 腕時計(アナログ)

51分钟前

一番の 【新品未使用】オリエント・バンビーノ　SAC00008WC 腕時計(アナログ)

¥16,000 ¥12,000

(税込) 送料込み
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