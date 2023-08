#白猫shopの商品一覧はこちら

ヴィオラドーロ チェーンウォレットバッグ



⭐️良品⭐️マルニ レザー トランク ショルダーバッグ

古物商許可証所得済み

ルイヴィトン/モノグラムポシェットツインGM

福島県公安員会許可

Q-pot. ビスケット 本革 ウォレットショルダー

第251100001193号

美品LOUIS VUITTON モノグラム ミュゼットタンゴ ショルダー



ここたん様専用

○ブランド:CELINE セリーヌ

JIL SANDER MINI ショルダー ブラック



613 ミナペルホネン ショルダーバッグ go! 伊勢丹限定 ISETAN

○製造番号:000-122-0294

トリーバーチ リーラジウィル プチ



ルイヴィトン ポシェット

○サイズ(平置き実寸)

ヴェルサーチ メデューサ 2WAY ショルダーウォレット ブラック

・タテ10cm×ヨコ14cm×マチ7cm

【2way】トリーバーチ チェーンショルダーバッグ レザー 黒 斜め掛け 肩掛け

・ショルダー長さ139cm ハンドル高さ7cm

【美品】old coach コーチ スエードバッグ



ルイヴィトン ナイル モノグラム M45244 ショルダーバッグ 肩掛けかばん

○仕様

【未使用】極美品✨サマンサタバサ サークルデザインハンドルバッグ キャメル

・外装:ポケット×0 内装:ポケット×0

MIUMIU クラッチ

・付属品:ショルダーベルト

新品未使用 イタリアブランドTHE BRIDGE / ザ・ブリッジ / バッグ



Sophie Hulme ALBION 2way ショルダーバッグ

○状態

マクラメ フリンジ バッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ 編み物 グランジ 緑

A:目立った傷汚れなし:特段目立った傷、汚れ等

ロリステッラ ミニ バッグ

がない品です!

☆鑑定済【ほぼ未使用】ロエベ LOEWE パズル スモール



✨美品✨ GUCCI ショルダーバッグ 肩掛け ハーフムーン GG柄 キャンバス

・外装:目立った傷汚れなく非常に綺麗☆彡

グッチバック



MICHAEL KORS チェーンショルダーバッグ MK シグネチャー 総柄

・内装:目立った傷汚れなく綺麗☆彡

ANYA HINDMARCH 赤バッグ



ポーターガール 吉田カバン ショルダー バッグ シューティングスター

・ハンドル:目立った傷汚れなく非常に綺麗☆彡

未使用 プラダ バッグ

ベタつきなし☆

【希少✨激レア】フルラ ショルダーバッグ 2way スプレンディダ S ブラック



【新品未使用】ステラマッカートニー バッグ ファラベラ モノグラム

・ファスナープル:開閉も良好で、綺麗☆彡

ルイ・ヴィトン ポシェット・ボスフォール



ルイヴィトン モノグラム ポシェット アクセソワール ストラップ付き

・メッキ剥げ:なし、綺麗です☆

Prada プラダ レザーハンドバッグ ショルダーバッグ



数回使用 FENDI フェンディ ショルダーバッグ ズッカ柄

○全体クリーニング

美品 CELINE 2wayチェーンショルダーバッグ レザー ゴールド金具

お品物の内外装を清掃、専用クリーナーまたは革専用クリームにてクリーニングと保湿ケアを実施!!

プラダ ショルダーバッグ メッセンジャー 三角ロゴ



Dior ビンテージ バッグ

○カラー/柄

【美品】フェンディ バイザウェイ ミディアム 2wayハンドバッグ

ブラウン 茶 / マカダム

【希少】ロエベ ナッパレザー オーストリッチ ショルダーバッグ 巾着 アナグラム



新品未使用 GUCCI グッチ SOHO ソーホー 2Wayショルダー バッグ

○素材

【新品未使用】MICHAEL KORSマイケルコース ショルダーバック

PVC レザー 本革

フェイラー ハイジ ワンハンドル バッグ ハンドバッグ



【美品】Foglia ドクターショルダーバッグ バイカラー

○アイテム

【激レア】GUCCI ワンショルダーバッグ シェリーライン ホースビット

OLD CELINE オールドセリーヌ トリオンフ ミニボストンバッグ

ルイヴィトン アマゾン ショルダーバッグ モノグラム M45236

エンブレム ロゴ 肩がけ ユニセックス 超ミニ

ルイヴィトン バッグ モノグラム エヴァジオン ボストンバッグ ゴルフバッグ

ハンドバッグ スモール タイニー 極小 ミニボストン

【美品】Dior 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ 千鳥金具 レザー 赤



☆美品☆ LOUIS VUITTON ミニアマゾン モノグラム ショルダーバック

○配送

⭐未使用⭐GUCCI ショルダーバッグ 希少 鞄

簡易包装にて当日〜2日程度で発送いたします。

PRADAプラダ キルティング ナイロン チェーン 2way ショルダー バッグ

都合より遅れる場合がございます。

オールドコーチ ブラウン ショルダーバッグ ターンロック アメリカ製



【美品】COACH オールドコーチ ショルダーバッグ キャンティーン 214

ご不明点等お気軽にコメントください^^

STATE OF ESCAPE ピンク

ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。

【新品】BURBERRY バーバリー バケットバッグ ノバチェック ショルダー



※Aeta※新品SHOULDER:S

○返品返金補償

ちびまる様 ラシット ショルダーバッグ 未使用品

万が一正規品ではなかった、明らかに写真・説明文と違うものだった等、こちらに不備があった場合には受け取り評価前にご連絡ください!返品・返金の対応を致します。

ヌイトメル 貴重 鹿革 巾着トートバッグ M



A POINT ETC アーポワン ウテセ RAPHIA ROPE バッグ

管理番号:000311-00562

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#白猫shopの商品一覧はこちら古物商許可証所得済み福島県公安員会許可第251100001193号○ブランド:CELINE セリーヌ ○製造番号:000-122-0294○サイズ(平置き実寸)・タテ10cm×ヨコ14cm×マチ7cm・ショルダー長さ139cm ハンドル高さ7cm○仕様・外装:ポケット×0 内装:ポケット×0・付属品:ショルダーベルト○状態A:目立った傷汚れなし:特段目立った傷、汚れ等 がない品です!・外装:目立った傷汚れなく非常に綺麗☆彡・内装:目立った傷汚れなく綺麗☆彡・ハンドル:目立った傷汚れなく非常に綺麗☆彡 ベタつきなし☆・ファスナープル:開閉も良好で、綺麗☆彡・メッキ剥げ:なし、綺麗です☆○全体クリーニングお品物の内外装を清掃、専用クリーナーまたは革専用クリームにてクリーニングと保湿ケアを実施!!○カラー/柄ブラウン 茶 / マカダム○素材PVC レザー 本革○アイテムOLD CELINE オールドセリーヌ トリオンフ ミニボストンバッグエンブレム ロゴ 肩がけ ユニセックス 超ミニハンドバッグ スモール タイニー 極小 ミニボストン○配送簡易包装にて当日〜2日程度で発送いたします。都合より遅れる場合がございます。ご不明点等お気軽にコメントください^^ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。○返品返金補償万が一正規品ではなかった、明らかに写真・説明文と違うものだった等、こちらに不備があった場合には受け取り評価前にご連絡ください!返品・返金の対応を致します。管理番号:000311-00562

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ルイヴィトン リポターPM新品ロンシャンル プリアージュキュイールXS3way 木賊色✨保存袋付き GUCCI バンブー ショルダーバック 2way肩掛けCHANEL チェーンショルダーバッグ 美品ボルドリーニ セレリア ショルダーバッグ トゥモローランドクリスタルボールガルシアマルケスショルダーバックコーチ チェルシー ホーボー ショルダー 2WAY ピーチウッド Y00110chiiiibag ch!iiibag チーバッグMesh KinchakuRIPANI ワンハンドルバッグ訳あり新品 ヴィヴィアン ウエストウッド ショルダーバッグ レディース