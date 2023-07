今年の新作から定番まで！ 完売品 花木九里虎 モンキーフリップ サングラス マットブラック C13 56 サングラス/メガネ

完売品 花木九里虎 モンキーフリップ サングラス マットブラック C13 56サイズ

MonkeyFlip × BSF 花木九里虎 バイカーシェード クローズ & WORST コラボモデル

1枚目画像は参考画像です。

メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス

現在は全バリエーションsold outとなっています。

ありそうでなかったマットブラック。

人気の高い定番のブラックも、質感によって違った雰囲気を漂わせます。

付属品:専用ケース、巾着セリート

状態:USED

(ある程度の使用感はあると思いますが、極端に目立つ致命的なキズや汚れ等は見受けられませんので、着用に問題はありません)

なお、新品完品ではございませんので完璧な状態をお求めの方・細部に至るまでこだわってしまう方は御遠慮下さい。

あくまでも中古品をご理解・ご納得の上でご購入お願い致します。

2014年"CROWS WORST REAL PRODUCTS”としてクローズ、ワーストの世界観を落とし込んだモデルを続々とリリースしたモンキーフリップ。

大振りのプラスチックのフロントにメタルが睨みを効かせたデザイン。

バイカーシェードならではのダイナミックなフォルム。

サイドフェイスもボリュームを持たせたフロントとメタルパーツがアクセントになった厳つい仕上がり。

悪いだけじゃなく、ROCKなヴァイブスも伝わってくる。

商品基本情報

商品カテゴリー:サングラス

ブランド名:Monkey Flip (モンキーフリップ)

型番:花木九里虎 C13

フレームカラー:マットブラック×ガンメタブラック

レンズカラー:スモーク

紫外線カット率:99%以上

鼻パッド:なし

レンズシェイプ分類:スクエア

フレームタイプ分類:フルリム

フレーム材質:プラスチック

フレーム材質:メタル

レンズ材質:プラスチック

商品サイズ情報

レンズのよこ幅:56mm

レンズのたて幅:33mm

ブリッジ幅:18mm

全体のよこ幅:145mm

全体のたて幅:40mm

テンプルの長さ:130mm

メーカー公表サイズ:56□18-130

#monkeyflip

#クローズ

#worst

#バイカーシェード

#Ray-Ban

#RayBan

#バタフライ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

