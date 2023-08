最旬トレンドパンツ THE 【値下げ】JUNHO BEST LP盤 ファンクラブ限定盤 2PM K-POP/アジア

JUNHO FROM 2PM

【値下げ】JUNHO THE BEST 2PM ファンクラブ限定盤 LP盤

JUNHO THE BEST

完全生産限定盤(ファンクラブ限定盤)

LPサイズ盤の中に

CDとDVD

撮り下ろしLPサイズフォト8枚入っています。

CD、DVD未再生、自宅保管をしておりました。

未開封品ですが1枚目〇部分に凹みがあります。

2枚目ご確認ください。

また長期保管のためビニール劣化があります。

即購入⭕

2PM ジュノ JUNHO

JUNHO FROM 2PM JUNHO THE BEST 完全生産限定盤(ファンクラブ限定盤)LPサイズ盤の中にCDとDVD撮り下ろしLPサイズフォト8枚入っています。CD、DVD未再生、自宅保管をしておりました。未開封品ですが1枚目〇部分に凹みがあります。2枚目ご確認ください。また長期保管のためビニール劣化があります。即購入⭕2PM ジュノ JUNHO

