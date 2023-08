BRAND NAME:COACH

実寸

馬製のリュック

マチ 約12cm

横 約20cm

高さ 約24cm

カジュアルだけどどこか女っぽいタップリ入るリュック



素材:レザー

CONDITION:USED

大人気!

COACH社アメリカ製

リュックサックを入荷致しました。

#古着屋BLUES

#古着屋BLUESコーチアイテム一覧

#古着屋BLUESバッグアイテム一覧

#古着屋BLUESリュックサック一覧

↑↑↑

上記ハッシュタグをタップ、クリックで

商品の一覧を見ることができます。

絞り込みで探し物が見つけやすくなります。

汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差が

ございます。デリケートな方はトラブルの

原因になりかねませんのでお問い合わせを

お願いいたします。

基本的には返品は受け付けておりません。

詳しくはプロフィールをお読みください。

※素材が未表記のものに関しては確証が

できませんのであくまで当店の推測を記載

させていただいておりますのでご了承ください。

即決★アメリカ製 COACH★オールレザーリュック コーチ メンズ レディース 茶 キャメル 本革 バックパック 本皮 カバン 旅行 出張 鞄

#SJ 1289

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BRAND NAME:COACH

実寸
マチ 約12cm
横 約20cm
高さ 約24cm

素材:レザー

CONDITION:USED

大人気!
COACH社アメリカ製
リュックサックを入荷致しました。

#SJ 1289

