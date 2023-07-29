人気絶頂 海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️ その他

新品未使用品！

海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️



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本体色女性にも人気のブラック✨

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TATTOO MACHINE タトゥーマシン 刺青

動作確認済

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海外プロ使用タトゥーマシンです！

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アートメイク等細かい作用向き✨

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安心高性能のスイスモーター搭載！

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日本用アダプター電源コード付き

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モーター 35000R/m

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スピードも低22000～高35000で調整が出来るようになっていますので初心者でも安心✨

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顔にも使えますので、衛生面もバッチリです✨

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（眉、唇、アイラインも可能）

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出品中のアートメイク用インクと同時購入して頂ける方のみ多少ですがお値引き致します❗️

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完全未使用品になりますので綺麗な状態でお使いになれます✨

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初心者からプロまで使えるので、この品を使っていれば間違いなしのプロお墨付きの商品になっております✨

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#タトゥー

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#美容

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#アートメイク

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#彫り師

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未使用品！本体色女性にも人気のブラック✨動作確認済海外プロ使用タトゥーマシンです！アートメイク等細かい作用向き✨安心高性能のスイスモーター搭載！日本用アダプター電源コード付きモーター 35000R/m スピードも低22000～高35000で調整が出来るようになっていますので初心者でも安心✨顔にも使えますので、衛生面もバッチリです✨（眉、唇、アイラインも可能）出品中のアートメイク用インクと同時購入して頂ける方のみ多少ですがお値引き致します❗️完全未使用品になりますので綺麗な状態でお使いになれます✨初心者からプロまで使えるので、この品を使っていれば間違いなしのプロお墨付きの商品になっております✨#タトゥー#美容#アートメイク#タトゥーマシン#彫り師

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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