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人気絶頂 海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️ その他

商品の説明

新品未使用品！
海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️

中国古硯　中國硯　竹　螽斯彫刻　書道道具書画古墨　中国古墨：紫砂壷
本体色女性にも人気のブラック✨
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TATTOO MACHINE タトゥーマシン　刺青
動作確認済
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中国古硯　中國硯　竹　螽斯彫刻　書道道具書画古墨　中国古墨：紫砂壷
海外プロ使用タトゥーマシンです！
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TATTOO MACHINE タトゥーマシン　刺青
アートメイク等細かい作用向き✨
海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️

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安心高性能のスイスモーター搭載！
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TATTOO MACHINE タトゥーマシン　刺青
日本用アダプター電源コード付き
海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️

中国古硯　中國硯　竹　螽斯彫刻　書道道具書画古墨　中国古墨：紫砂壷

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モーター 35000R/m
TATTOO MACHINE タトゥーマシン　刺青

海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️
スピードも低22000～高35000で調整が出来るようになっていますので初心者でも安心✨
中国古硯　中國硯　竹　螽斯彫刻　書道道具書画古墨　中国古墨：紫砂壷

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顔にも使えますので、衛生面もバッチリです✨
TATTOO MACHINE タトゥーマシン　刺青
（眉、唇、アイラインも可能）
海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️

中国古硯　中國硯　竹　螽斯彫刻　書道道具書画古墨　中国古墨：紫砂壷
出品中のアートメイク用インクと同時購入して頂ける方のみ多少ですがお値引き致します❗️
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TATTOO MACHINE タトゥーマシン　刺青
完全未使用品になりますので綺麗な状態でお使いになれます✨
海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️
初心者からプロまで使えるので、この品を使っていれば間違いなしのプロお墨付きの商品になっております✨
中国古硯　中國硯　竹　螽斯彫刻　書道道具書画古墨　中国古墨：紫砂壷
#タトゥー
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#美容
TATTOO MACHINE タトゥーマシン　刺青
#アートメイク
海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️
#タトゥーマシン
中国古硯　中國硯　竹　螽斯彫刻　書道道具書画古墨　中国古墨：紫砂壷
#彫り師

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

TATTOO MACHINE タトゥーマシン　刺青

海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️
新品未使用品！本体色女性にも人気のブラック✨動作確認済海外プロ使用タトゥーマシンです！アートメイク等細かい作用向き✨安心高性能のスイスモーター搭載！日本用アダプター電源コード付きモーター 35000R/m スピードも低22000～高35000で調整が出来るようになっていますので初心者でも安心✨顔にも使えますので、衛生面もバッチリです✨（眉、唇、アイラインも可能）出品中のアートメイク用インクと同時購入して頂ける方のみ多少ですがお値引き致します❗️完全未使用品になりますので綺麗な状態でお使いになれます✨初心者からプロまで使えるので、この品を使っていれば間違いなしのプロお墨付きの商品になっております✨#タトゥー#美容#アートメイク#タトゥーマシン#彫り師

商品の情報

商品の状態新品、未使用

人気絶頂 海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️ その他

15分钟前

人気絶頂 海外プロ使用❗️タトゥー・アートメイクセット❗️ その他

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
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コメント (11)

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