ご覧いただきまして、ありがとうございます♪

【ブランド】 23区 ニジュウサンク

【サイズ】 W32

下記寸法を参考にしてください。

肩幅 33.5㎝

全長 82.5㎝

身幅 40㎝

袖丈 40㎝

※素人採寸考慮

【カラー】オレンジ ベージュ系統

【ポイント】オレンジとベージュの太いボーダーが目を引くデザインのワンピースです。七分袖でやや厚みのある生地であり、幅広いシーズンで着用できるアイテムです!

ぜひご購入ください!

⚠︎注意事項

・即購入OKです!

・コメント途中であっても、即購入された方を優先させていただきます。ご理解ください。

・商品に関して質問等ございましたら、お気軽にコメントください

・コンパクトに畳んで発送いたします。

・ペット、喫煙者はおりません。

・あくまでも中古、自宅保管していた物ですのでご理解お願い致します。完璧を求める方はご遠慮ください。

七分袖ワンピース

タイトワンピース

個性派ワンピース

上品コーデ

23区Vingt-trois arrondissements

リボン付きファスナー

大人ワンピース

日本製

メイドインジャパン

MADE IN JAPAN

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニジュウサンク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきまして、ありがとうございます♪【ブランド】 23区 ニジュウサンク【サイズ】 W32下記寸法を参考にしてください。肩幅 33.5㎝全長 82.5㎝身幅 40㎝袖丈 40㎝※素人採寸考慮【カラー】オレンジ ベージュ系統【ポイント】オレンジとベージュの太いボーダーが目を引くデザインのワンピースです。七分袖でやや厚みのある生地であり、幅広いシーズンで着用できるアイテムです!ぜひご購入ください!⚠︎注意事項・即購入OKです!・コメント途中であっても、即購入された方を優先させていただきます。ご理解ください。・商品に関して質問等ございましたら、お気軽にコメントください・コンパクトに畳んで発送いたします。・ペット、喫煙者はおりません。・あくまでも中古、自宅保管していた物ですのでご理解お願い致します。完璧を求める方はご遠慮ください。七分袖ワンピースタイトワンピース個性派ワンピース上品コーデ23区Vingt-trois arrondissementsリボン付きファスナー大人ワンピース日本製メイドインジャパンMADE IN JAPAN

