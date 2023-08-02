【メーカー直送】 ウンガロ　フォーマルバッグ　本革　レザー　黒　ブラック　金具　自立　3face ハンドバッグ

○アイテム

ロエベ エレファント バッグ

◎未使用極美品 UNGARO ウンガロ ハンドバッグ フォーマルバッグ ワンハンドル フラップ 自立 台形 本革 レザー 2way 斜め掛け 手提げ 3face 切替 ゴールド金具 シルバー金具 黒 ブラック 冠婚葬祭

濱野皮革工藝 ハンドバッグ サンピエトロ レザー クルヴァ 黒



極美品 FOXEY チンチラファー アクセサリーポーチ ハラコ ナイロン

金具は金、銀、金具無しと、3パターンに変化させることができます。

アンティーク ハンドバッグ



【美品】LOEWE ロエベ ハンドバッグ アマソナ スエードレザー 状態良好

きちんとした牛革レザーで、定価3万近くするものです。

ANTEPRIMA STANDARD SQUARE LARGE ワイヤーバッグ



【美品】PRADA プラダ ガレリア サフィアーノ カメオ ピンクベージュ A4

○サイズ

高級 濱野 HAMANO 本革 クロコレザー ハンドバッグ 深緑 シャイニング

タテ 21cm

【未使用展示品】和光 WAKO 2WAYハンドバッグ トートバッグ ブラック

ヨコ 28cm

【新品、未使用】バック 皮 赤ステッチ 赤 黒 12

マチ 10cm程度

限定 ミナペルホネン タンバリン エッグバッグ デニムdeミライ



J&M DAVIDSON ハンドバッグ MINI MIA レザー ホワイト

平置き実寸。

エルメス トリヨンクレマンス ピコタンPM

着画はお断りいたします。

【美品】ロエベ ナッパレザー アナグラム ハンド ブラック ロゴ型押し 自立



【美品】LOEWE ロエベ ハンドバッグ アナグラム 総柄 チャーム付き

○状態

《超美品》 プラダ テスート 三角プレート ハンドバッグ カデナ キーリング付き

未使用の保管品です。あくまでも人の手に渡っております。ご理解ある方のみご購入お願いいたします。

美品⭐︎ グッチ GUCCI インプリメ ジャッキーバッグ GG



定価28万品 数回 JRA 高級 オーストリッチ ハンドバッグ ワタイチ

○カラー

極 美品 クリスチャンディオール CD ロゴ金具 レザー ミニ ハンドバッグ 紺

黒、ブラック

最終価格！ ルイヴィトン パピヨン 付属ポーチ 箱付き 廃盤 未使用 希少品



BURBERRYレザーショルダーバッグ レッド

○素材

再々値下げ ルイヴィトン エピ ハンドバッグ 赤

レザー 本革 牛革

再値下/ Paul Smith(ポール スミス) 2WAYバッグ TK265



新作 エムエム6 メゾンマルジェラ ハンドバッグ サテンジャパニーズバッグXXS

＊購入元

値下げ済！Kate spade new york☆バイカラーハンドバッグ

ブランドリユース店

ヴィトン カンヌ バニティバック 美品

質屋・ストア商品

Maison Margiela 5AC バッグ

鑑定済商品です。

【美品】ANTEPRIMA アンテプリマ コットン ワイヤーバッグ ハンドバッグ



【美品】希少 コーチ 2wayバッグ レディース レザー クロコダイル型押

○配送

【Ron Herman】美品ロンハーマン 天然ラフィア スタッズ カゴバッグ 黒

らくらくメルカリ便で1〜2日程度で発送いたします。

FENDI フェンディ ピーカブー セレリア グレー 美品

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 ブランド エマニュエルウンガロ 商品の状態 新品、未使用

○アイテム◎未使用極美品 UNGARO ウンガロ ハンドバッグ フォーマルバッグ ワンハンドル フラップ 自立 台形 本革 レザー 2way 斜め掛け 手提げ 3face 切替 ゴールド金具 シルバー金具 黒 ブラック 冠婚葬祭金具は金、銀、金具無しと、3パターンに変化させることができます。きちんとした牛革レザーで、定価3万近くするものです。○サイズタテ 21cmヨコ 28cmマチ 10cm程度平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態未使用の保管品です。あくまでも人の手に渡っております。ご理解ある方のみご購入お願いいたします。○カラー黒、ブラック○素材レザー 本革 牛革＊購入元ブランドリユース店質屋・ストア商品鑑定済商品です。○配送らくらくメルカリ便で1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 ブランド エマニュエルウンガロ 商品の状態 新品、未使用

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