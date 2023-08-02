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【メーカー直送】 ウンガロ　フォーマルバッグ　本革　レザー　黒　ブラック　金具　自立　3face ハンドバッグ

商品の説明

○アイテム
ロエベ エレファント バッグ
◎未使用極美品　UNGARO ウンガロ　ハンドバッグ　フォーマルバッグ　ワンハンドル　フラップ　自立　台形　本革　レザー　2way　斜め掛け　手提げ 3face　切替　ゴールド金具　シルバー金具　黒　ブラック　冠婚葬祭
濱野皮革工藝 ハンドバッグ サンピエトロ レザー クルヴァ 黒

極美品 FOXEY チンチラファー アクセサリーポーチ ハラコ ナイロン
金具は金、銀、金具無しと、3パターンに変化させることができます。
アンティーク　ハンドバッグ

【美品】LOEWE　ロエベ　ハンドバッグ　アマソナ　スエードレザー 状態良好
きちんとした牛革レザーで、定価3万近くするものです。
ANTEPRIMA STANDARD SQUARE LARGE ワイヤーバッグ

【美品】PRADA プラダ ガレリア サフィアーノ カメオ ピンクベージュ A4
○サイズ
高級 濱野 HAMANO 本革 クロコレザー ハンドバッグ 深緑 シャイニング
タテ 21cm
【未使用展示品】和光 WAKO 2WAYハンドバッグ　トートバッグ　ブラック
ヨコ 28cm
【新品、未使用】バック　皮　赤ステッチ　赤　黒　12
マチ 10cm程度
限定 ミナペルホネン タンバリン エッグバッグ デニムdeミライ

J&M DAVIDSON　ハンドバッグ　MINI MIA 　レザー　ホワイト
平置き実寸。
エルメス トリヨンクレマンス ピコタンPM
着画はお断りいたします。
【美品】ロエベ　ナッパレザー　アナグラム　ハンド　ブラック　ロゴ型押し 自立

【美品】LOEWE ロエベ　ハンドバッグ アナグラム 総柄　チャーム付き
○状態
《超美品》　プラダ　テスート　三角プレート　ハンドバッグ　カデナ　キーリング付き
未使用の保管品です。あくまでも人の手に渡っております。ご理解ある方のみご購入お願いいたします。
美品⭐︎ グッチ　GUCCI インプリメ　ジャッキーバッグ　GG

定価28万品　数回　JRA 高級　オーストリッチ　ハンドバッグ　 ワタイチ
○カラー
極 美品 クリスチャンディオール CD ロゴ金具 レザー ミニ ハンドバッグ 紺
黒、ブラック
最終価格！ ルイヴィトン パピヨン 付属ポーチ 箱付き 廃盤 未使用 希少品

BURBERRYレザーショルダーバッグ レッド
○素材
再々値下げ　ルイヴィトン エピ ハンドバッグ　赤
レザー　本革　牛革
再値下/ Paul Smith(ポール スミス) 2WAYバッグ TK265

新作　エムエム6 メゾンマルジェラ ハンドバッグ　サテンジャパニーズバッグXXS
＊購入元
値下げ済！Kate spade new york☆バイカラーハンドバッグ
ブランドリユース店
ヴィトン　カンヌ　バニティバック　美品
質屋・ストア商品
Maison Margiela 5AC バッグ
鑑定済商品です。
【美品】ANTEPRIMA アンテプリマ コットン ワイヤーバッグ ハンドバッグ

【美品】希少 コーチ 2wayバッグ レディース レザー クロコダイル型押
○配送
【Ron Herman】美品ロンハーマン 天然ラフィア スタッズ カゴバッグ 黒
らくらくメルカリ便で1〜2日程度で発送いたします。
FENDI フェンディ ピーカブー セレリア グレー 美品
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

A. ROEGE HOVE バック

商品の情報

ブランドエマニュエルウンガロ
商品の状態新品、未使用

ルイヴィトンモノグラム　フラワートート　型番M43550 シリアルSR1168

マイケルコース ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラック

diesel ハンドバッグ　レディース

Burberry バーバリー ハンドバッグ

【匿名配送】GUESS ゲス ハンドバッグ ホワイト ゴールド 未使用品

【美品】セリーヌ　トラペーズ　ブルー×ブラック　シルバー金具

美品 入手困難✨バーバリーロンドン ハンドバッグ ノバチェック ホース 筒形

オールドコーチ　ハンドバッグ　2way ソノマ　イタリア製　ドーム型　ブラック

マッキントッシュフィロソフィー ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way
○アイテム◎未使用極美品　UNGARO ウンガロ　ハンドバッグ　フォーマルバッグ　ワンハンドル　フラップ　自立　台形　本革　レザー　2way　斜め掛け　手提げ 3face　切替　ゴールド金具　シルバー金具　黒　ブラック　冠婚葬祭金具は金、銀、金具無しと、3パターンに変化させることができます。きちんとした牛革レザーで、定価3万近くするものです。○サイズタテ 21cmヨコ 28cmマチ 10cm程度平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態未使用の保管品です。あくまでも人の手に渡っております。ご理解ある方のみご購入お願いいたします。○カラー黒、ブラック○素材レザー　本革　牛革＊購入元ブランドリユース店質屋・ストア商品鑑定済商品です。○配送らくらくメルカリ便で1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報

ブランドエマニュエルウンガロ
商品の状態新品、未使用

【メーカー直送】 ウンガロ　フォーマルバッグ　本革　レザー　黒　ブラック　金具　自立　3face ハンドバッグ

44分钟前

【メーカー直送】 ウンガロ　フォーマルバッグ　本革　レザー　黒　ブラック　金具　自立　3face ハンドバッグ

¥14,200 ¥12,070

(税込) 送料込み
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出品者

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ウンガロ フォーマルバッグ 本革 レザー 黒 ブラック 金具 自立 3face

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ウンガロ フォーマルバッグ 本革 レザー 黒 ブラック 金具 自立 3face

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2023年最新】エマニュエルウンガロ/ハンドバッグの人気アイテム - メルカリ

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