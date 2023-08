03144180226B0085

【極美品】off-whiteオフホワイト スタジャンxs



AVIREX レザー スタジャン 革ジャン 【日本サイズでL~XL】表記S

ブランド :UNIFORMS FOR THE DEDICATED 正規品

Maison Kitsune ペイズリー柄スタジャン Size S



FCRB スタジャン

サイズ :XS表記ですが、日本サイズのM~Lくらいのサイズ感とお考え下さい。

希少L★プラネットハリウッド USA製 襟レザー ボンバージャケット ブルゾン



MAISON EMERALD X DUGOUT 別注スタジャンLEX着用

モデル :スタジアムジャンパー

BEDWIN スタジャン



ラコステ バイ ジャン=ポール・グード刺繍ワニ柄ブルゾン上着クロコダイル鰐クロコ

着丈 :70.5cm

ADRER スーパーストレッチデニムオーバーカーコート ブラックS



Karl Helmut スタジャン

身幅 :50.5cm

90s USA製 Chalk Line アスレチックス スタジャン e435



A FEW GOOD KIDSのジャケット

肩幅 :44.5cm

ラグビー 春 アウター【CIAOPANIC Champion Columbia



GIVENCHY 高級 スタジャン リカルドティッシ 極美品アーカイブス

袖丈 :66cm

APPLEBUM Melton Hood Jacket M



GENT-X アワードジャケット 希少!

素材 :表地 ウール 90% ナイロン 10% 袖部分 豚革 リブ部分 コットン 95% ポリウレタン 5% 裏地 ポリエステル 60% ウール 40%

M 美品 NIKE PHILADELPHIA 76ERS



【値下げ中】ウィンダンシー ヒステリックグラマー コラボ スタジャン

色 :ネイビー × ブラウン

【STARTER】ホワイトソックススタジャン



VALENTINO コスモレザースタジャン

特徴 : ウール × レザー のコンビ素材 フロント4ボタン留め(トップボタンはフック付き) 左胸フラップ付きスナップボタン留めポケット 腹部左右斜め縦ポケット 裏地チェック柄フランネル素材 センターベント(スナップボタン留め) 内側左胸ポケット 細部にまでとてもこだわったビンテージテイストを感じさせるつくりのもので、とてもスタイリッシュなデザインのスタジアムジャンパーです。レザーはシッカリとしながらも柔らかく、袖通しはとてもしやすく、着心地はとても柔らかく、着用感は極上の逸品です。USED品のため経年変化が若干見られますが、全体的にキレイな状態のものです!

LAスタジャン



60s 70s 80s 90s レザー切り替えスタジャン

状態 :こちらのお品物は GU の状態のものとなります。

レア! 世田谷ベース スーベニア・ジャケット (通称 セタジャン)正式装備品



90s NFL ビンテージ レザージャケット スタジャン ブラック USA古着

コンディション表

ACミラン ユニフォーム06/07 カカ(KAkA) ユニフォーム長袖

N … 新品・未使用品。

■Schott ショット ジャケット スタジャン XL 30526k01

D … 未使用保管品・店頭展示品・新古品。

district 6 スタジャン MA-1 ブルゾン ジャケット

NN … 数回使用のとても程度の良い、新品に近い状態のもの。

NIKE NSRL 裏地 キルティング ナイロンスタジャン 古着 ナイキ

GC … USEDのものですが比較的使用感の少ない、程度の良い状態のもの。

メゾンエメラルド スタジャン 緑 M

GU … 細かな小キズ、少々の汚れがある程度の良い美品。

【レア】キングルーイ スタジャン ジャケット アウターストリート 星条旗 USA

U … 一般的な使用感のあるお品。

早い者勝ち!コムドットゆうた着用AFGKスタジャン!



TETE HOMME ウールスタジャン 袖レザー オレンジ バック /Q26

土、日は配送いたしかねます。金曜日ご入金頂いた方で、月曜日配送となることがございます。ご了承くださいませ。

RHC STANDARD CALIFORNIA Varsity Jacket



nabe様専用 BBP サイズL スタジャン KODP muro DITC 45

※ いきなりの購入はお控えください。購入前に必ず一度ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

LIFT アウター



FREE COUNTRY スエードレザー スタジャン ブルゾン

今回はアクセス頂きまして誠にありがとうございました。ほかにも素晴らしいアイテムを出品させて頂いております。よろしかったらご覧くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

03144180226B0085ブランド :UNIFORMS FOR THE DEDICATED 正規品サイズ :XS表記ですが、日本サイズのM~Lくらいのサイズ感とお考え下さい。モデル :スタジアムジャンパー着丈 :70.5cm身幅 :50.5cm肩幅 :44.5cm袖丈 :66cm素材 :表地 ウール 90% ナイロン 10% 袖部分 豚革 リブ部分 コットン 95% ポリウレタン 5% 裏地 ポリエステル 60% ウール 40%色 :ネイビー × ブラウン特徴 : ウール × レザー のコンビ素材 フロント4ボタン留め(トップボタンはフック付き) 左胸フラップ付きスナップボタン留めポケット 腹部左右斜め縦ポケット 裏地チェック柄フランネル素材 センターベント(スナップボタン留め) 内側左胸ポケット 細部にまでとてもこだわったビンテージテイストを感じさせるつくりのもので、とてもスタイリッシュなデザインのスタジアムジャンパーです。レザーはシッカリとしながらも柔らかく、袖通しはとてもしやすく、着心地はとても柔らかく、着用感は極上の逸品です。USED品のため経年変化が若干見られますが、全体的にキレイな状態のものです!状態 :こちらのお品物は GU の状態のものとなります。コンディション表N … 新品・未使用品。D … 未使用保管品・店頭展示品・新古品。NN … 数回使用のとても程度の良い、新品に近い状態のもの。GC … USEDのものですが比較的使用感の少ない、程度の良い状態のもの。GU … 細かな小キズ、少々の汚れがある程度の良い美品。U … 一般的な使用感のあるお品。土、日は配送いたしかねます。金曜日ご入金頂いた方で、月曜日配送となることがございます。ご了承くださいませ。※ いきなりの購入はお控えください。購入前に必ず一度ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。今回はアクセス頂きまして誠にありがとうございました。ほかにも素晴らしいアイテムを出品させて頂いております。よろしかったらご覧くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

SUGARHILL EMBROIDARY TEDDY JACKET(BLACK)ナイキ'レブロンジャケットUSA製 90s Starter × SEA.マリナーズ XL スタジャンtimberland ティンバーランド スタジャン 袖レザー 本革 ウール【OC×Peter Do】全世界88着限定!! Spacer スタジャン90s CELTCS スタジャン【希少】マックレガー スタジャン クリケット