【SALE／60%OFF】 スツール　陶器製　花台　飾台　シノワズリ　ガーデニング　ファニチャー　腰掛　白 スツール

スツール 陶器製 花台 飾台 シノワズリ ガーデニング ファニチャー 腰掛 白

イタリア製 クラシカル家具 フットスツール 布張り リベット打ち 彫刻



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定価25,300円

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昭和レトロ ジャノメ JANOME 木製 3本足 ミシンチェア 丸型 イス 椅子

当店通常24,800円

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TOLIX スツール

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■サイズ：高さ約44cm×幅約32cm×座面直径約28cm

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■重さ：約11kg

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■材質：陶器

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スツール 陶器製 花台 飾台 シノワズリ ガーデニング ファニチャー 腰掛 白

■美しい染付けのエレガントな陶器製スツールです。

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■ずっしりした重さがありますので、花台やちょっとした腰掛けとしても便利。

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■水抜き穴がありますので、ガーデンスツールとしてお庭にも置けます。

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■花台や椅子として使えば上品なインテリアのアクセントになります。

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■陶器製で高級感がありますので、室内にてインテリアとして、また来客時に椅子やサイドテーブルとして使用できます。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

スツール 陶器製 花台 飾台 シノワズリ ガーデニング ファニチャー 腰掛 白定価25,300円↓当店通常24,800円↓セール大特価21,000円！！メルカリでは取引実績がまだまだですが、ヤフオク、楽天市場などで出品者として取引履歴も多く、おかげさまで皆様からもたいへん高評価頂いています。コメントなし購入大歓迎です！■サイズ：高さ約44cm×幅約32cm×座面直径約28cm■重さ：約11kg■材質：陶器■美しい染付けのエレガントな陶器製スツールです。■ずっしりした重さがありますので、花台やちょっとした腰掛けとしても便利。■水抜き穴がありますので、ガーデンスツールとしてお庭にも置けます。■花台や椅子として使えば上品なインテリアのアクセントになります。■陶器製で高級感がありますので、室内にてインテリアとして、また来客時に椅子やサイドテーブルとして使用できます。#スツール#椅子#イス#いす#チェア#腰掛け#玄関イス#ガーデン#庭#庭園#ガーデニング#花台#飾り台#シノワズリ#ガーデンファニチャー#家具

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