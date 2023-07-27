【税込?送料無料】 平打ち　シルバー925 バングル　ワイド　プレーン　銀　腕輪　幅広　ギフト5や バングル/リストバンド

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当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。
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ご覧いただきありがとうございます。商品番号 YNAQ2ー05やシルバー925 バングル十字イーグルシルバーなのでサイズの調整はご自分で可能です。#獅子丸バングル#獅子丸ブレスレット#獅子丸平打ち#獅子丸クロス#獅子丸バード新品未使用ですが、ヴィンテージです。銀の特性により黒ずみ、小傷等ある場合がございます。状態は写真でご確認下さい。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。シルバー925 バングル プレゼント アクセサリーブレスレット ワイド 平打ち メンズ レディース 男性 女性 ユニセックス シンプル 太陽神 イーグル インディアン ギフト 銀 手首 腕輪 幅広 プレーン スターリングシルバー silver925 sterling