欲しいの アナログライティング　ストライプ　オールインワン　サロペット ロングワンピース

ご覧下さいまして誠にありがとうございます。

ブランド

ANALOG LIGHTING (アナログライティング)

オールインワンです。

裾はワイドパンツシルエットになります。

たっぷり生地を使用したラグジュアリー感のあるサレペットです。

素人採寸ですが、下記ご参照下さい。

■サイズS

■着丈:約 125cm

■素材

表地 麻55%綿45%

裏地 ポリエステル100%

あくまでも、使用済みの品で素人の自宅保管ですので

その点ご理解頂けない方、細かい点が気になられる方は

お控え下さいませ。

その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

【ご注意】

当方喫煙者はおりません。

あくまでも、使用済みの品で素人の自宅保管ですので

その点ご理解頂けない方、細かい点が気になられる方はお控え下さいませ。

その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

サロペット

オールインワン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナログライティング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧下さいまして誠にありがとうございます。ブランドANALOG LIGHTING (アナログライティング)オールインワンです。裾はワイドパンツシルエットになります。たっぷり生地を使用したラグジュアリー感のあるサレペットです。素人採寸ですが、下記ご参照下さい。■サイズS■着丈:約 125cm■素材 表地 麻55%綿45% 裏地 ポリエステル100%あくまでも、使用済みの品で素人の自宅保管ですのでその点ご理解頂けない方、細かい点が気になられる方はお控え下さいませ。その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。【ご注意】当方喫煙者はおりません。あくまでも、使用済みの品で素人の自宅保管ですのでその点ご理解頂けない方、細かい点が気になられる方はお控え下さいませ。その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。サロペットオールインワン

