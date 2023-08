閲覧ありがとうございます!

Ayoan様専用 ウェディング タキシード スリーピース 蝶ネクタイ

即購入大歓迎です✨

【ブランド】

renoma HOMME

レノマオム

【種類】

メンズスーツセットアップ

スリーピース ストライプ

【カラー】

ネイビー 紺

【サイズ表記】

メンズ

サイズA5 ( Mサイズ相当 )

【平置き採寸(cm)】

(ジャケット)

着丈:70

肩幅:39.5

身幅:49

袖丈:60.5

(ベスト)

着丈:57.5

肩幅:34

身幅:47

(パンツ)

ウエスト:80

股上:24

股下:77

わたり幅:26

裾幅:17.5

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

【素材】

毛 ウール

ポリエステル ポリウレタン

ナイロン

【状態】

特筆すべき目立った傷や汚れはございません。

問題なくご使用いただけます。

【その他】

○あくまでも使用済みアイテムのため見落としがある場合がございます。

神経質な方、新品同様をお求めの方はご遠慮ください。 ←新品の場合は不要

○お写真と実物の色味が多少異なる場合がございます。

○撮影に使用している小物や装飾品は付属しません。

○コンパクトに折り畳み、一番安い方法で発送します。

上記ご理解の上ご購入をお願いいたします。

─────────────

その他アイテムはこちら

#Mari衣類一覧

─────────────

メンズ スーツ

ビジネススーツ パンツスーツ

ウールスーツ ストライプ

レノマ スーツ

No: w01-F57-ar

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レノマオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

