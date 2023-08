大きい割引 Supreme Warm Up Pant "Pink" M size その他

ご覧いただきありがとうございます。

Unslacks active easy pants supplex nylon



Supreme Warm Up Pant "Pink"

シュプリーム ウォーム アップ パンツ ピンク

Msize

2、3回着用しましたが、目立った傷、汚れ等は無くまだまだ使用していただけると思います。

あくまで中古品となりますので神経質な方はご購入をお控え下さい。

古着にご理解頂ける方のみ購入お願い致します。

気になる事がありましたらコメントして下さい。

supreme

シュプリーム

ウォーム パンツ

ナイロン パンツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

