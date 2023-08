【数々のアワードを受賞】 カーハート　ストレッチ　カモ　迷彩　シャツ　M　●新品 Carhartt シャツ

■名称:カーハート ストレッチ カモ 迷彩 シャツ

■名称(英語):Carhartt - Rugged Flex® Relaxed Fit Mid weight Canvas Short-Sleeve Camo Shirt

■品番:105400

■素材:6.5オンス、コットン98%/スパンデックス2%

サイズ: M

着丈:79cm

身幅:58cm

肩幅:47cm

袖丈:27cm

*個人差もありますが、

Mで日本サイズのメンズサイズXLと同等!

サイズ感は、USA規格で「ゆったりめ」な感じ!

素敵なコーディネートが可能!

■カラー:迷彩・カモフラージュ(Basil Blind Fatigue Camo)

珍しいカモパターンでレア度インパクト大!

■特徴

●全体に絶妙かつランダム的なレア度満載のカモフラージュプリントを施した1枚でコーディネートのインパクトありの新作シャツの登場!

●RuggedFlexストレッチテクノロジー!多少伸びる生地で体が自由に動くように作られていて着やすさ抜群

●リラックスフィットでややタイト目なシルエット

●2つの胸ポケットと追加の左胸ポケットパネルで収納性抜群

●襟足が長く、襟の開きは狭い襟型。英国的スタイルの襟型でシンプルなスプレッドカラー

●渋いボタンダウンの襟、拡張された前立てが付いた 2 つのボタンで調節可能な袖口

●フェイクホーンボタン

●ドロップテールの裾

●カーハートの丈夫なトリプルステッチのメインシームは頑丈そのもの

●プルオンクロージャー

●もちろん!洗濯機で丸洗いOKでお手入れが楽ちん

●1枚でインパクト!ジーンズにショーツにペインターパンツに! 色んなボトムスに合うので重宝する事間違いなし! このシャツで夏のコーディネートの幅を広げる効果満点です!

■発送方法■

全国送料無料:ネコポス

紙袋で梱包・到着日時指定不可・補償なし・ポスト投函

発送日から起算して1〜7日で到着(地域・時期によって異なる)

■販売条件■

・平日のみ発送可能(土日祝祭日不可)

・返品・交換不可

・即購入可能

・価格交渉不可

ありがとうございます

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 新品、未使用

