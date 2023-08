※私の真似をしている、またプロフィール文や商品説明文を盗用している安価な出品者は全て中国系の偽物ですのでご注意ください

※安価な偽物粗悪品が多数出品されている為ご注意ください

※アイロン(プレス)がかかっていないシワシワなもの、ロゴの形が変なもの、裏起毛でないもの等は偽物です

ご覧いただきありがとうございます。

最新作 23SS FOG Fear of God Essentials Sweatshorts

エッセンシャルズ ショートパンツ ハーフパンツ 短パン

今年の最新作となります。

今季のカラーは全て絶妙な色合いで、全カラー非常におすすめです。

セットアップや別カラーの組み合わせをおすすめします。

数量限定入荷故、お早めのご購入をおすすめいたします。

FEAR OF GOD(フィアオブゴッド)はLAでJerry Lorenzo(ジェリー・ロレンゾ)により立ち上げられたブランド。あのKanye West(カニエ・ウェスト)が愛用しているブランドとして注目されています。ストリート、グランジ、ロック、モード、スポーツ、様々な要素を取り込んだアイテムは、生産数が少ないため世界的に入手困難なレアブランドとなっています。

カラー:OFF BLACK オフブラック(少しグレーがかった黒)

サイズ:Sサイズ(画像はMサイズを使用しています)

ウエスト77 総丈48 ヒップ99

※平置で計測。多少の誤差はご容赦ください。

付属品:袋タグ付き

並行輸入品の為、製造段階で糸のほつれがある場合がございます。ご購入の際はあらかじめご理解の上お願い致します。神経質な方はご遠慮ください。

※アメリカのブランドということもあり多少製造段階で糸のほつれや汚れ・キズ、付属品のキズがある場合がございます。

クオリティーの価値観が異なるためご了承下さいませ。

ご購入後、万が一に欠点商品が見つかりましたら、受取評価前にご遠慮なくコメントよりお申し付け下さいませ。

#fearofgod #Essentials #fog

#jerrylorenzo #ジェリーロレンゾ

#パンツ #スウェットパンツ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 新品、未使用

