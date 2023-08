NIKE iD AIR FORCE 1

マルチカラー

即完売であったIDです!市場でも街中でも見かける事がまずないレアで絶大なインパクトがありますので他人と差をつけるのにうってつけなitemです!!

サイズ: 28cm US10

箱あり

大切に4・5回履いた後、保管しておりました。

写真③枚目の通り、履きジワが少々ある程度で全体的には美品です!

写真⑩枚目は以前このシリーズの他出品者の取引き写真を掲載してございますのでご参考まで

値下げはあまり考えておりませんが、

宜しくお願い致します。

エア フォース 1 MID プレミアム iD ナイキ

dunk sb low high air jordan 1 5 6 11

履き口···紐

柄・デザイン···その他

素材···エナメル

カラー···シルバー

スニーカー型···ミッドカット

探されている方がいらっしゃるなら是非ご検討下さい!

質問もお気軽にお問い合わせ下さい!

何卒、中古品となりますのでNC・NRで御理解頂ける方のみ御購入を宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

