ご覧いただきありがとうございます。

GoPro ゴープロ Hero8



SONY HDR -CX180 デジタルビデオカメラハンディカム

2022年5月に購入、2度使用したのみで

SANYO デジタルムービーカメラXacti DMX-HD1000(S)シルバー

その後長期保管していたものとなります。

【期間限定価格】SONY HDR-CX680 アクセサリーキット・保護フィルム



JVCケンウッド ビデオカメラ Everio ブラック GZ-F117

一部、使用に伴うスレや取りきれなかった細かな汚れがございます。

SONY ZV_E10

大きな目立つ傷は特になく、動作もまた不具合はございません。

Insta 360 ONE RS 1-Inch 新品同様 付属品多数



gopro

本体下部の差し替え部分が硬く、外すのに力が要ります。

【エルゴラさん専用】HDウェブカメラ StreamCam C980OW

マイク関連の部品は未使用です。

ソニー ビデオカメラ FDR-AX55 4K 64GB 光学20倍★385



Dji Osmo pocket

下記もお付けします。[バラ売り不可]

gopro hero 11 美品

・128GBの初期化済「MicroSDXCカード」

Insta360 ONE R ツイン版 インスタ360 自撮り棒付き

・リュックの肩紐などにカメラを付けられる「MAXCAM」

SONY NEX-VG20

・カメラレンズ、タッチ画面の「保護フィルム (2+1枚)」

【ジャンク品】GoProHERO9 BLACK CHDHX-901-FW

[現在、タッチ画面に1枚使用]

DJI RONIN-S DJI ronin-s エッセンシャルキット



DJI Osmo Action3 スタンダードコンボ

総額 67,000円相当

パナソニック ハンディカム HC-V520M



SONY FDR-AX700 中古 ビデオカメラ

<商品詳細>

DJI Osmo Action 3 Combo + Accessory

DJI Pocket 2 Creator Combo DJI-POCKET2-COMB

Panasonic HC-V550M-W ビデオカメラ

ブランド:DJI Osmo

Canon キヤノン ビデオカメラ iVIS HF R62 WH ホワイト

記録画素数(動画):フルハイビジョン(1920×1080) 4K UHD(3840×2160)

⭐️超美品 XTU MAXPro 予備バッテリー2個 ケース付き⭐️

記録画素数(静止画最大):6400 万画素

gopro hero11 black

撮影機能:タイムラプス HDR動画 静止画

【新品セット】GoPro HERO 11 とEnduroバッテリー&チャージャー

対応フレームレート(4KUHD(2160P)):60 fps

希少✨ サンヨーデジタルムービーカメラXacti DMX-C1(S)シルバー

対応フレームレート(1080p):240 fps

動品 KX-LV1 京セラ Hi8 8mmビデオカメラ sony samurai

ネットワーク:Wi-Fi

Sony α7III

連続撮影時間:140.0 分

DJI OSMO POCKET本体&ケース

本体総質量(g):117.0 g

SONY ハンディカム

機能:タッチパネル

GoPro HERO11 Black セット

対応メディア:microSDHCカード microSDXCカード

【GoPro】HERO5 BLACK



GoPro Hero 9 Black Edition

その他、詳細は公式ホームページをご覧下さい。

viran アクションカム



★極美品 insta360 one x2 おまけあり★

※中古品のため、多少の使用感があることをご了承ください。

GoPro Hero 9 Black ①

※動作確認済です。

MEIさん専用 GoPro10



DJI POCKET 2 【ジャンク】

以上、よろしくお願いいたします。

専用 FUJIFILM X-T4 ボディ ブラック



パナソニック HDビデオカメラ V480MS★406

#DJI #dji #自撮り棒 #ハンディカメラ #高画質

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

