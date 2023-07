こちらディーラウンディーのサンダルです。

フットベッドにスエードレザー、ストラップにスムースレザー、ソールにはVibramを使用したアメリカ製のサンダルです。土踏まずが若干膨らんだアーチイーズ構造になっており、ストラップはフットベッド下を通りバックルでサイズを調整することが可能になっています。状態はソールの減りはなく試着程度の美品になります。足長25cmの自分には大き過ぎたので足長26〜27cmくらいの人にちょうどいいかと思います。

色 ブラウン

ソール 全長 約29cm

横幅 約11.5cm

アメリカ製

MADE IN USA

Birkenstock

Teva

Shaka

Chaco

Suicoke

Jutta Neumann

Rainbow sandal

Island slipper

Sandalman

Sedona sandal

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm 商品の状態 未使用に近い

こちらディーラウンディーのサンダルです。フットベッドにスエードレザー、ストラップにスムースレザー、ソールにはVibramを使用したアメリカ製のサンダルです。土踏まずが若干膨らんだアーチイーズ構造になっており、ストラップはフットベッド下を通りバックルでサイズを調整することが可能になっています。状態はソールの減りはなく試着程度の美品になります。足長25cmの自分には大き過ぎたので足長26〜27cmくらいの人にちょうどいいかと思います。色 ブラウンサイズ 不明ソール 全長 約29cm 横幅 約11.5cmアメリカ製MADE IN USABirkenstockTevaShakaChacoSuicokeJutta NeumannRainbow sandalIsland slipperSandalmanSedona sandal

