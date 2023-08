数ある商品の中からご覧いただきまして

poor様専用 FLOS照明 TARAXACUM 07製



XD 258 016L 4個

プリンセス

インテリアシャンデリア5灯

真鍮製 シャンデリア 4灯 アンティーク天井照明

布シェードを用いた上品なアイボリーシャンデリア。

ティアータイプの大きなアンバー色のガラスの中央部分は内側にカットされ、水泡のような独特の美しいデザインになっています。

取り付けの簡単な引掛けシーリング式です。E17のシャンデリア電球付き。LED電球も使用できます。

シャンデリアのお取り付けの際には、天井器具をご確認ください。

シャンデリアの器具は、引っ掛けプラグになっており、引っ掛けプラグ用配線器具がついていれば取り付けることができます。

※器具を取り付ける天井の強度をご確認し、

重量に耐えられる場所に確実に取り付けてください。

※強度が不足している場所は、補強工事を施してから

取り付けてください。

(器具落下によるケガの原因になります。)

サイズ 64φX59H(cm)

重量 4.6kg

(¥41.800税込)

注意事項

発送後の事故等は一切責任を負えません

万が一返品の場合は、送料は

お客様御負担となります。

*北海道、沖縄、離島は、送料別途となります。

★セール新品 送料無料 プリンセス シャンデリア5灯

照明

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

数ある商品の中からご覧いただきまして誠にありがとうございます♥多数の商品をご購入の場合はお値引きさせていただきます。質問などごさいましたら、お気軽にコメントをお願いいたします。プリンセスインテリアシャンデリア5灯布シェードを用いた上品なアイボリーシャンデリア。ティアータイプの大きなアンバー色のガラスの中央部分は内側にカットされ、水泡のような独特の美しいデザインになっています。取り付けの簡単な引掛けシーリング式です。E17のシャンデリア電球付き。LED電球も使用できます。シャンデリアのお取り付けの際には、天井器具をご確認ください。シャンデリアの器具は、引っ掛けプラグになっており、引っ掛けプラグ用配線器具がついていれば取り付けることができます。※器具を取り付ける天井の強度をご確認し、重量に耐えられる場所に確実に取り付けてください。※強度が不足している場所は、補強工事を施してから取り付けてください。(器具落下によるケガの原因になります。)サイズ 64φX59H(cm)重量 4.6kg(¥41.800税込)注意事項発送後の事故等は一切責任を負えません万が一返品の場合は、送料はお客様御負担となります。*北海道、沖縄、離島は、送料別途となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。#セール#新品#送料無料#インテリア#シャンデリア5灯#プリンセス#ティアータイプの大きなアンバー色#ゴウジャス#美しいデザイン

