Noble ラウンドネックバイカラーニットワンピース

ブランド☞io comme io イオコムイオ

サイズ☞38(Mサイズ相当)

カラー☞からし色々、和がらし色、黄土色、黄色系、くすみイエロー

※お使いのモニターにより、色味に違いが出る場合がございます。

着丈☞約104cm

身幅☞約56cm

肩幅☞約31cm

袖丈☞約22cm

※平置き実寸です。素人の採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

☘️商品の状態☘️

一般的な中古品の範囲内で、目立った傷汚れ等なくとても綺麗な状態です✨

気になる事がございましたら、お気軽にコメントください(*^o^*)♡

☘️商品のポイント☘️

様々な形の水玉模様が非常にかわいらしい1着です♡ オーバーサイズですので、ゆったりとご着用いただけます(*^o^*)

落ち着きのある辛子色がまた素敵です^^

【ご注意】

・説明欄に記載のない、撮影に使用している小物や衣類は商品に含まれません。

・新品、中古共に汚れや傷等の見落としがある可能性がございますため、保管品とご理解いただける方のみお買い求め下さい。

・カラーやサイズ感の違いによる返品は受け付けておりません。

ドット 半袖 コットン100% 綿素材 大きいサイズ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド センソユニコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド センソユニコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

