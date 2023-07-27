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商品の説明
明治二分判金は現存枚数が多い貨幣ではありますが、
皇太子殿下御夫妻 スペイン公式御訪問記念メダル 1973 純金
本品は珍しい「逆打」です。
★超貴重★ バークレイ銀行の帯付き！エリザベス女王 イギリス 旧ポンド2-2
中国銀貨 中華民国三年 袁世凱壹圓 トーンあり
分類···金貨
紀元前5世紀アテナイ帝国 ドラクマ銀貨
タイプ···その他
東京オリンピック1964年 1000円銀貨美品8枚セット
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
旧100円札 板垣退助 100枚 連番 帯付き 古札
純銀 シルバー アステカ暦 5オンス銀貨
ブータン王国 オリンピック記念 1オンス銀貨
2020 英国 007 ジェームズ・ボンド 第3貨 1オンス PF 70 UC
美麗品 ルネッサンス様式の貴婦人 銀貨イタリア 1960 500リラ MS63
『PCGS MS63』アメリカモルガンダラー1ドル銀貨(1880年)
2021 セントヘレナ 勝利の女神 1オンス 1ポンド銀貨 PF69 UC①
明治二分判金は現存枚数が多い貨幣ではありますが、本品は珍しい「逆打」です。分類···金貨タイプ···その他
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【メーカー直送】 本物、希少品 明治二分判金 逆打 上品 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨
375
41分钟前
【メーカー直送】 本物、希少品 明治二分判金 逆打 上品 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨
¥
44,800
¥
24,640
(税込) 送料込み
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コレクション
旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨
本物、希少品 明治二分判金 逆打 上品
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
a4d78def62
468
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (8)
【メーカー直送】 本物、希少品 明治二分判金 逆打 上品 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨
明治二分判金☆美品| JChere雅虎拍卖代购
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アウトレット品 ①明治二分判金 azuraftu.mg
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明治二分判金☆美品| JChere雅虎拍卖代购
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