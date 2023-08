ご覧下さいまして

誠にありがとうございます♪

❁︎フォローしましたとコメントでお値引き致します♪

⇒〜4999円 300円引き

⇒5000円〜 500円引き

❁︎即購入OK

❁︎同時購入・リピーター様特別お値引き致します♪

⇒お値引き交渉もお気軽にお声がけ下さい(﹡ˆ﹀ˆ﹡)

✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼

レモンイエローお色味が可愛らしいトッカのひざ丈ワンピースです♡

パステルのレモンイエローのお花がワンピース全体に施されており、

トッカらしいパッと目を惹く可愛らしいデザインがとても素敵です♡

オレンジのリボンベルトがウエストをシェイプし、

美しいシルエットを作るだけでなく、

お袖のフレアのフレンチスリーブが腕を細見えさせ

さらに女性らしい雰囲気を引き出してくれます♡

パーティーやセレモニーなどの特別なお出かけから、

日常を華やかにするお気に入りの一着としても◎

この機会にぜひいかがでしょうか?

❁︎TOCCA

オンワード樫山 日本製 膝丈 膝上 ウエストマーク ドレス 結婚式 披露宴 謝恩会 二次会 お食事会 コンサート 発表会 行事 フォーマル 黄色 白

・裏地あり

・伸縮性なし

・バックファスナー

❁︎カラー:レモンイエロー ホワイト オレンジ

❁︎サイズ :0(S相当)

肩幅:37㎝

身幅:42㎝

着丈:91㎝

袖丈:7㎝

ウエスト:68㎝

※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

❁︎素材

表地:ポリエステル 指定外繊維

裏地:綿 キュプラ

❁︎状態

目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。

まだまだ末長くご着用頂けます♪

❁︎発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。

❁︎出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きますが、

仕事の都合上遅れてしまう場合がありますm(_ _)m

❁他にも多数出品中!

同時購入でお値引きしております⇨#maholyshop

❁ご不明点があればお気軽にコメント下さいませ。

※購入前にプロフィールの確認をお願いいたします。

051027

ご覧下さいまして 誠にありがとうございます♪❁︎フォローしましたとコメントでお値引き致します♪⇒〜4999円 300円引き⇒5000円〜 500円引き❁︎即購入OK❁︎同時購入・リピーター様特別お値引き致します♪⇒お値引き交渉もお気軽にお声がけ下さい(﹡ˆ﹀ˆ﹡)✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼レモンイエローお色味が可愛らしいトッカのひざ丈ワンピースです♡パステルのレモンイエローのお花がワンピース全体に施されており、トッカらしいパッと目を惹く可愛らしいデザインがとても素敵です♡オレンジのリボンベルトがウエストをシェイプし、美しいシルエットを作るだけでなく、お袖のフレアのフレンチスリーブが腕を細見えさせさらに女性らしい雰囲気を引き出してくれます♡パーティーやセレモニーなどの特別なお出かけから、日常を華やかにするお気に入りの一着としても◎この機会にぜひいかがでしょうか?❁︎TOCCAオンワード樫山 日本製 膝丈 膝上 ウエストマーク ドレス 結婚式 披露宴 謝恩会 二次会 お食事会 コンサート 発表会 行事 フォーマル 黄色 白・裏地あり・伸縮性なし・バックファスナー❁︎カラー:レモンイエロー ホワイト オレンジ❁︎サイズ :0(S相当) 肩幅:37㎝ 身幅:42㎝ 着丈:91㎝ 袖丈:7㎝ ウエスト:68㎝※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。❁︎素材表地:ポリエステル 指定外繊維裏地:綿 キュプラ❁︎状態目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。まだまだ末長くご着用頂けます♪❁︎発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。 ❁︎出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きますが、仕事の都合上遅れてしまう場合がありますm(_ _)m❁他にも多数出品中!同時購入でお値引きしております⇨#maholyshop ❁ご不明点があればお気軽にコメント下さいませ。※購入前にプロフィールの確認をお願いいたします。051027

