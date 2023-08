【予約中！】 モダンパイレーツオーダーベルト 白黒ドット 新品未使用 ベルト

カラー···ブラック

素材···本革

デザイン…ドット

モダンパイレーツでオーダーしたベルトです。

ベースは黒のマットレザーで、白い丸スタッズをドットに配してもらいました。

GLAYのJIROさんが、ドットをお気に入りだった頃にオーダーしたものになります。

バックルピンから1番短いホールまでは約80cmで、ホール間は約2cm、7個のホールがあります。

オーダー後、使用する機会がなく自宅保管しておりました。オーダーからは何年か経っております。

#メンズベルト

#GLAY

#JIRO

商品の情報 ブランド モダンパイレーツ 商品の状態 新品、未使用

