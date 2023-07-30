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人気新品 リサ BLACKPINK summer トレカ 2019 diary K-POP/アジア

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2019年のsummer diary リサトレカです。
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2019年のsummer diary リサトレカです。現在は廃盤となっており、貴重なトレカだと思います。丁寧に保管していたため目立った傷やスレはありませんが、素人管理ですので完璧を求める方は購入をお控えください。購入意思のないいいねはご遠慮ください。梱包はおまけもおつけしております☺︎即購入◎プロフィールの確認の上、ご購入ください。✳︎ #bpぽぽBLACKPINK black pinkブルピン ブラックピンク リサ ジス ロゼ ジェニ rosé jisoo jennie lisa 韓国 TWICE BTS 防弾少年団 IZONE アイズワン SEVENTEEN theboyz EXO ASTRO TWICE ITZY ENHYPEN RedVelvet iKON TXT SHINee ONEUS nct dream nct wayv aespa woodz pentagon treasure wei DRIPPIN VICTON VERIVERY Niziu straykids JO1 INI LE SSERAFIM ive (G)I-DLE サマダイ サマーダイアリー

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人気新品 リサ BLACKPINK summer トレカ 2019 diary K-POP/アジア

34分钟前

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