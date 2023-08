人気新品 リサ BLACKPINK summer トレカ 2019 diary K-POP/アジア

2019年のsummer diary リサトレカです。

現在は廃盤となっており、貴重なトレカだと思います。

丁寧に保管していたため目立った傷やスレはありませんが、素人管理ですので完璧を求める方は購入をお控えください。

購入意思のないいいねはご遠慮ください。梱包はおまけもおつけしております☺︎

即購入◎

プロフィールの確認の上、ご購入ください。

✳︎ #bpぽぽ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

