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【即納】 Enginstar ポータブル電源 110000mAH/407Wh 純正弦波 その他

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ポータブル電源 1228WH/384800mAh 大容量地震停電対応 非常用電源

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一月半ほど前に中古で購入し，一度だけHIDランプ（55W懐中電灯）を30-40分程度点灯させる機会がありましたが，使用感に問題はないように感じました
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２年半程使用、使用機会はそれ程なく、
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主に非常用に保管してました。
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Enginstar ポータブル電源 110000mAH/407Wh 大容量 モバイルバッテリー PSE認証済み 純正弦波 家庭用蓄電池 液晶大画面表示 AC(300W 瞬間最大400W)/DC/USB/Type-Cなど出力 車中泊 キャンプ 防災グッズ 停電時
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製品仕様：
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●２AC出力、2USBポート出力、Type-C出力、シガーライターソケット出力、2DC出力で、携帯電話、パソコン、テレビ、プリンター、ファン、カーポンプ、トースター、コーヒーメーカー、インフレータブルポンプ、さらにはミニ冷蔵庫に充電可能です。
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●お使いの機器や使用状況により、充電可能回数は異なります。
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在庫確認の為購入前にコメントを！様専用
●バッテリーの管理システム（BMS）は、電圧制御、温度制御、さらに動作を行います。短絡保護回路、過電流保護回路、低電圧保護回路、過剰温度検出保護回路を装備しています。デバイスを保護します。
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●ACアダプター：19V/3.42A
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●カーチャージャー：12-24V
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●シガーライターソケット（1口）：12V/8A
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●Type-C出力（1口）：5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
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●DC出力（2口）：DC1：12V/8A、DC2：24V/3A
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●ACコンセント（2口）：AC110V（±10V）60Hz 純正弦波出力 (定格300W、瞬間最大400W)
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●USBポート出力（2口）：5V/3.1A (Max)(ご注意：usb1＋2同時に利用すると、2.1A＋1.0Aになります。）
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●充電時間=407Wh*0.8/デバイスのワット数
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●充電時間=407Wh*0.8/40W=8h(約)
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使用した物ですので、バッテリーの持ち具合
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等は新品と同じではありません。ご了承お願いします。
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ご閲覧ありがとうございます一月半ほど前に中古で購入し，一度だけHIDランプ（55W懐中電灯）を30-40分程度点灯させる機会がありましたが，使用感に問題はないように感じましたDC変換コードをオマケで同梱させていただきます以下購入時の出品物解説となります⭐︎⭐︎⭐︎２年半程使用、使用機会はそれ程なく、主に非常用に保管してました。Enginstar ポータブル電源 110000mAH/407Wh 大容量 モバイルバッテリー PSE認証済み 純正弦波 家庭用蓄電池 液晶大画面表示 AC(300W 瞬間最大400W)/DC/USB/Type-Cなど出力 車中泊 キャンプ 防災グッズ 停電時製品仕様：●２AC出力、2USBポート出力、Type-C出力、シガーライターソケット出力、2DC出力で、携帯電話、パソコン、テレビ、プリンター、ファン、カーポンプ、トースター、コーヒーメーカー、インフレータブルポンプ、さらにはミニ冷蔵庫に充電可能です。●お使いの機器や使用状況により、充電可能回数は異なります。●バッテリーの管理システム（BMS）は、電圧制御、温度制御、さらに動作を行います。短絡保護回路、過電流保護回路、低電圧保護回路、過剰温度検出保護回路を装備しています。デバイスを保護します。3Wayの充電式：●ACアダプター：19V/3.42A●カーチャージャー：12-24V●ソーラーパネル：12V~24V8WAY出力方法：●シガーライターソケット（1口）：12V/8A●Type-C出力（1口）：5V/3A 9V/2A 12V/1.5A●DC出力（2口）：DC1：12V/8A、DC2：24V/3A●ACコンセント（2口）：AC110V（±10V）60Hz 純正弦波出力 (定格300W、瞬間最大400W)●USBポート出力（2口）：5V/3.1A (Max)(ご注意：usb1＋2同時に利用すると、2.1A＋1.0Aになります。）デバイスの充電時間の計算:●充電時間=407Wh*0.8/デバイスのワット数●例えば、デバイスのワット数は40ワット●充電時間=407Wh*0.8/40W=8h(約)使用した物ですので、バッテリーの持ち具合等は新品と同じではありません。ご了承お願いします。⭐︎⭐︎⭐︎

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