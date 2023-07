【即納】 Enginstar ポータブル電源 110000mAH/407Wh 純正弦波 その他

ご閲覧ありがとうございます

一月半ほど前に中古で購入し,一度だけHIDランプ(55W懐中電灯)を30-40分程度点灯させる機会がありましたが,使用感に問題はないように感じました

DC変換コードをオマケで同梱させていただきます

以下購入時の出品物解説となります

⭐︎⭐︎⭐︎

2年半程使用、使用機会はそれ程なく、

主に非常用に保管してました。

Enginstar ポータブル電源 110000mAH/407Wh 大容量 モバイルバッテリー PSE認証済み 純正弦波 家庭用蓄電池 液晶大画面表示 AC(300W 瞬間最大400W)/DC/USB/Type-Cなど出力 車中泊 キャンプ 防災グッズ 停電時

製品仕様:

●2AC出力、2USBポート出力、Type-C出力、シガーライターソケット出力、2DC出力で、携帯電話、パソコン、テレビ、プリンター、ファン、カーポンプ、トースター、コーヒーメーカー、インフレータブルポンプ、さらにはミニ冷蔵庫に充電可能です。

●お使いの機器や使用状況により、充電可能回数は異なります。

●バッテリーの管理システム(BMS)は、電圧制御、温度制御、さらに動作を行います。短絡保護回路、過電流保護回路、低電圧保護回路、過剰温度検出保護回路を装備しています。デバイスを保護します。

3Wayの充電式:

●ACアダプター:19V/3.42A

●カーチャージャー:12-24V

●ソーラーパネル:12V~24V

8WAY出力方法:

●シガーライターソケット(1口):12V/8A

●Type-C出力(1口):5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

●DC出力(2口):DC1:12V/8A、DC2:24V/3A

●ACコンセント(2口):AC110V(±10V)60Hz 純正弦波出力 (定格300W、瞬間最大400W)

●USBポート出力(2口):5V/3.1A (Max)(ご注意:usb1+2同時に利用すると、2.1A+1.0Aになります。)

デバイスの充電時間の計算:

●充電時間=407Wh*0.8/デバイスのワット数

●例えば、デバイスのワット数は40ワット

●充電時間=407Wh*0.8/40W=8h(約)

使用した物ですので、バッテリーの持ち具合

等は新品と同じではありません。ご了承お願いします。

⭐︎⭐︎⭐︎

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

