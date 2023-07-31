【送料無料/新品】 CELINE セリーヌ マカダム柄 ミニハンドバッグ ハンドバッグ

CELINE セリーヌ マカダム柄

ルイヴィトン エピ ハンドバッグ

ミニハンドバック ロゴ PVC レザー ブラウン

極美品！ ☆ヴィトン☆ モノグラム 旧型パピヨン ハンドバッグ



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ヴィンテージ品の為、多少の小傷等はございますが目立つ傷汚れはなく美品だと思います。

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LOUIS VUITTON ヴェルニ ブレアMM 2wayバッグ

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極 美品 ルイヴィトン モノグラム レザー ミニ トートバッグ ハンドバッグ.



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縦: 約17㎝

美品 セリーヌ マカダム ブラゾン 柄 レザー トートバッグ ハンドバッグ

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マチ: 約9.5㎝

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Vivienne Westwood☆ラベンダーパテントヤスミン



ルイ・ヴィトン マレ ショルダーバック

鑑定済みの確実正規品になります。

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CELINE セリーヌ マカダム柄ミニハンドバック ロゴ PVC レザー ブラウンヴィンテージ品の為、多少の小傷等はございますが目立つ傷汚れはなく美品だと思います。こちらで購入し使用していましたが、整理するため出品いたします。↓購入元様の商品説明を一部抜粋いたします。［サイズ］縦: 約17㎝横: 約24㎝マチ: 約9.5㎝［購入元］ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済みの確実正規品になります。

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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