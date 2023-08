【楽天ランキング1位】 クリスチャンルブタン パテント オープントゥ 37 エナメル 23.5 23 ハイヒール/パンプス

この度はご覧頂きありがとうございます^^

★アイテム

クリスチャンルブタンのオープントゥの定番の形のヒールになります。

★サイズ(cm)

サイズ:37(23~23.5cmくらい)

〇ヒールの高さ:10cm

〇甲幅:7cm

平置きでのサイズです。素人採寸につき、多少の誤差はご了承下さい。

※着画はお断り致します。

★状態

後ろに少し小傷ございますが、その他ヒールの減りなどは少なくまだまだ問題なく使用していただけるかと

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

★カラー

ブラック

★素材

エナメル

★付属品

本体のみになります。

※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどあります。ご了承下さい。

★配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

折りたたんでの発送になります。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。

ただいまフォロー割を実施致しております!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フォローして頂ければ、さらに割引き!!

①5000円〜9999円 →500円引き

②10000円以上 →1000円引きさせて頂きます。

※セール中は併用しておりません。ご了承ください。

※こちら含め購入後の価格変更はできませんので、お値下げは購入前にお知らせください。

何かございましたらご気軽にお願いします^^

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

