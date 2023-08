出品商品のカラーはアイボリーです。

searoomlynn パッドinワンピース ヘーゼル

(ブラック: 着用画像の参考)

青山本店で購入したタグ付き未使の商品です。

以前桐島かれんさんが着用されいてとても素敵でした。

開く方を前にしても後ろにしても着られるデザインで、

ウエストのリボンも縛るとそうでないとで見た目が変わって色々な着用のスタイルが楽しめます。

また、ロングカーディガンとしての羽織りにも◯

柔らかコットンと麻で通気性も良く夏でも使えそうです。

サイズ: F(表記はMですがフリーサイズの意味だそうです)

着丈124cm

肩幅53cm

身幅64cm

素材: 麻55% コットン45%

カラー: アイボリー

購入価格: 4万円以上しました

桐島かれん

結城アンナ

Ron Herman

DEUXIEME CLASSE

LUDLOW

Plage

IENA

Fumika Uchida

ユナイテッドアローズ

ドゥーズィエムクラス

エディション

サカイ

ロンハーマン

エストネーション

トゥモローランド

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド トゥモローランド 商品の状態 新品、未使用

