大人気!ヴィンテージのLOT29のTシャツです。

なかなか手に入らないオーバーサイズ商品になります。

【ブランド】

LOT29 バックスバニー

【カラー】

ホワイト系

【サイズ】

サイズ︰XL

(平置き・㎝)

・着丈 81

・肩幅 52

・身幅 59

・袖丈 31

※ 素人寸法ですのでご理解お願いいたします。

✿状態

USED

年代物のため、全体的に傷や汚れあり。古着にご理解ある方のみご購入くださいませ。

⚠️中古故の使用感や細かな傷汚れがあります。

中古にご理解のない方のご購入はお控え下さい。又撮影端末によって色味に若干の差がある場合があります。

※掲載画像以外にも中古故の細かな傷汚れあります。

✿配送✈️

コンパクトに折りたたみ、簡易包装にて発送いたします。

※配送日の指定はできかねます。

◎お安くお譲りするために「圧縮袋」を使用した発送になります。圧縮袋未使用の場合、配送で400円プラスになってしまいます。ご希望の場合はお値段変更いたしますのでコメントにて必ずお知らせください。

⁑⁑お仕事の関係上、配送に関しては、都合により遅れる場合がございますのでご了承下さいませm(_ _)m

商品購入前にプロフを必ずご確認くださいませ。

管理番号011

#Ohanaの服

袖丈···半袖

夏春秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 傷や汚れあり

