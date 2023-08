※ご覧頂きありがとうございます。

原田知世/恋愛小説 12インチアナログレコード

下記内容をご確認の上お取引お願い致します。

【商品説明】

LPレコード他 邦楽等

約63枚 まとめ セット おまとめ

まとめ売り ロック ポップス

フォークソング他 シティポップ

杏里 浅川マキ 中島みゆき

ハイ・ファイ・セット

Hi-Fi SET 松任谷由実

荒井由実 ユーミン

ゴダイゴ 憂歌団 チューリップ

吉田拓郎 J-WALK 石川セリ

みなみらんぼう 五輪真弓

秋吉敏子 富樫雅彦 鈴木勲

原田芳雄 柴田はつみ

高中正義 田原俊彦 松田聖子

麻倉未稀 オフコース

キャンディーズ

ハウンド・ドッグ

中古品の為、ジャケットや盤面にキズや汚れ等あります。

レコードプレーヤーがありませんので、すべての動作は未確認で、聴取の可否は不明となります。

動作未確認の商品とご理解いただける方のご購入をお待ち致しております。

新品時に付属しているものは、当方ではわかりかねますので、欠品等も含めご了承下さい。

画像は室内でスマホで撮影しているため、天候などによっては実物の色のように写らない事がございますので、ご了承下さい。

ジャケットや保護袋に日焼け、汚れ、痛み、保管臭等あり

盤面の状態未確認

再生未確認

現状優先品

現状品での出品となります。

ホコリ汚れ等ありますが、個別に清掃はおこなっておりません。

【発送方法】

発送の際は、個別にプチプチを巻くなどの梱包はせず、まとめてエアーパッキン(プチプチ)にて包み簡易梱包での発送となります。

配送方法を指定される方は、ご入札をご遠慮下さい。

以上、ご理解頂いた上でのご入札をお願い致します。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

