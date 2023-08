ご購入、コメントの際はプロフィールと

オークリー ピットブル 偏光サングラス OAKLEY PITBULL

商品説明をお読みの上お願いします!

商品説明: GARRETT LEIGHT CALIFORNIA OPTICAL

GLCOを代表するモデルです。

セル巻きのボストンタイプで

メタル部分に施した彫金やデザインが

クラシカルな雰囲気を演出します。

【GLCO】

ギャレットライトカルフォニアオプティカル

oliver peoples オリバーピープルズ の

創設者の息子が2011年にスタートした

アイウェアブランドです。

色: MBK MST ブラック べっ甲

アンティークゴールド

サイズ: 46⬜︎22-145

メンズ レディース 問わず

ユニセックスでお使い頂けます。

状態: 鼻パッド部分に若干青サビが見られます。

目立った傷や汚れはなく状態は良好です。

度は入っていません。

専用ケース、メガネ拭きもお付け致します。

定価:¥48,400

その他人気アイテム多数出品しております。

ぜひご覧ください(^^)

フレームカラー···ブラック

種類···メガネ、ケース付属

レンズ特徴···度なし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

