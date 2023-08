ご覧頂きまして誠にありがとうございます。

yupiko様専用《美品・レア》Longchamp オールレザーショルダーバッグ



美品 バーバリー ポーチ ノバチェック レザー 斜めがけ ショルダーバッグ

CHANEL カンボンライン ショルダーバッグ

マイケルコース MICHEAL KORS ショルダーバッグ

ボーリングバッグ

★極美品★TOD’S/トッズ/タイムレス/ショルダーバッグ/ハンド/青クラッチ



NUMBER TWENTY-ONE メッシュバッグ 未使用品

〜お値段178000円から

【鑑定済み】ルイヴィトン ブルックリン MM ダミエ ショルダーバッグ.

157000円にお値下げ致しました。〜

GUCCI Vintage シェリーライン ブラック ショルダーバッグ



threetimes moon bag 韓国 ショルダーバッグ

ぷっくりとした大きなココマークが定番

【美品★】ステラマッカートニー ファラベラミニ

デザインのショルダーバッグです。

新品 saranam サラナン お財布ショルダー ポシェット ウォレット 白

今は廃盤商品となっております希少な

【美品】シャネル チョコバー チェーンショルダーバッグ ベージュ

お品物になります。

COACH ワンショルダーバッグ 6322



《ユウキ様専用》OLD COACH ショルダーバック 黒 レザー ターンロック

正規店にて購入致しました。

COACH オールドコーチ 2way ショルダーバッグ レガシー 9927 美品

出品前にクリーニング致しました。

ANTEPRIMA バッグ

使用に伴う多少の型崩れ多少の小キズ

ヴィトンバック

バッグの中多少の薄汚れ等

クリームケーキ樣專用

使用感あると思いますが

【希少☆美品】ZANELLATO ザネラート ポスティーナ ブラック レザー

お手入れをしておりましたので

ルイヴィトン モノグラム ダヌーブ 斜め掛け ショルダーバッグ

レザーに艶があり柔らかいです。

プラダ サフィアーノ チェーンショルダーバッグ 1BH133

ハンドルひび割れございません。

美品 MIUMIU ミュウミュウ ショルダーバック ベージュ

ココマーク縁スレ角スレございません。

Samantha Thavasa サマンサタバサ 2wayショルダーハンドバッグ

ファスナー開閉良好です。

新品 ❤︎ MARC JACOBSマークジェイコブス スナップショット シルバー



インザループトゥーゴーPMスマートフォンケース シェーブル モバイル携帯ケース

※お写真画像上暖色系ライトの下で撮影して

Hermès エルメス キャンバス アリーヌ ショルダーバッグ

おりますので実際のお色味と多少違って

ルイ・ヴィトン ゲームオン サッククール ショルダーバッグ M57456 美品

見える事がございます。

美品 ミュウミュウ 2way レザー ショルダーバッグ A4 フォーマル

※ココマークがエナメルの為周りの物が

グッチ ショルダーバッグ 巾着型 GG柄 シェリーライン PVC ヴィンテージ

写ってしまってます。

■専用■トフ&ロードストーン「コンボ」定価3,5万円 ショルダーバッグ

※バックの中のお写真が撮りにくかった為

❤︎コロンと可愛い❤︎ ケイトスペード ショルダーバッグ クロスボディ ブラック

フラッシュを使用しております。

【鑑定済】GUCCI ショルダーバッグ オールド ホースビット GG ブラウン



シャネル マトラッセ チェーン ショルダーバッグ

仕様

TIDI DAY AND AUGUSTキューブショルダーバッグ

素材 ラムスキン

ヴィンテージ GUCCI ショルダーバッグ

ココマーク エナメル

VUITTONのショルダーバッグです。

シルバー金具

★極美品★ ヴィトン ブロワ



美品☆ Michael Kors パイソンレザー ショルダー

カラー 濃いブラウン

美品✨荷物たっぷりショルダー付きバッグ

中側 オレンジ系

【美品】coach コーチ ショルダーバッグ



シャネル エナメル ココマーク ショルダーバッグ CHANEL

サイズ 縦約15.5センチ

kate spad(ケイト・スペード◆)2WAYハンドバッグ ◆白

横約27.5センチ

❣️美品 HIROFU ショルダー トートバッグ

マチ約10センチ

【美品】agnes b 3wayレザーバッグ ネイビー

ハンドル高さ約25センチ

極美品 コーチ メッセンジャーバッグ ホースアンドキャリッジ 型押し

※サイズは多少の誤差ございます。

【極美品】マークジェイコブス ショルダーバッグ ポーチ ☆匿名配送☆



新品★ポールスミス★スワールトリムショルダーバッグ/クロスボディバッグ★ネイビー

ポケット 背面オープンポケット1

✨激レア✨極美品✨フルラ フロー ショルダーバッグ シボ革 ベルト グレージュ

中側ファスナーポケット1

STATE OF ESCAPE / ステイトオブエスケープ ネイビー バッグ

オープンポケット小1

✨極美品✨ TOD's JOY ショルダーバッグ トートバッグ 2way

ペン立てポケット2

【極美品✨】 ルイヴィトン シャーリー モノグラム マルチカラー M40049



美品 トリーバーチ ショルダーバッグ ロビンソン 03-23052106

付属品 シリアルナンバーシール

⭐️新品COACH :コーチショルダーバッグC0749 ビート サドルバッグ人気❣️

ゴールドショップシール

未使用に近い✨ランバンオンブルー ショルダーバッグ ブラック 黒 sweet



バーバリーロンドン BURBERRY ショルダーバッグ 巾着 ノバチェック

専用ではございませんが

⭐美品⭐LOEWE ショヨルダーバッグ ネイビー

新品の保存袋お付け致します。

UGGショルダーバッグ



期間限定値下げ❗️【美品】オールドセリーヌ 馬車金具 ショルダーバッグ ベージュ

出品の為鑑定済みです。

新品未使用 斜めがけ バッグ



バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック ロゴ プレート 肩掛け ベージュ

安心補償のメルカリ便にて発送致します。

ANTEPRIMA ルッケット シルバー



オールドコーチ ショルダーバッグ ダークネイビー 9790

中古品になりますのでご理解頂ける方に

FURLA フルラ ショルダーバーグ

お譲りさせて頂きたいと思いますので

【美品】 イタリアのエルメスと言われる Valextra 長財布

完璧をお求めの方 神経質な方は

♡値引中♡最終値下 ミュウミュウ ネコ柄 人気 ショルダー バッグ

ご購入をお控え下さいませ。

ルイ・ヴィトン モノグラム クーサン ショルダーバッグ 美品



GUCCI オールドグッチ ワンショルダーバッグ GGスプリーム GG柄

ご質問ごさいましたらコメントより

オウレンティラウンドショルダーBAG グリーン スピックアンドスパン

お願い致します。

CHANELマトラッセ チェーンショルダーバック



【海外トレンド・新品未使用✨】 テルファー バッグ スモール アザレア S

プロフ一読お願い致します。

美品✨トリーバーチ ショルダーバッグ キルティング チェーン レザー ブラック



【美品】miu miu ミュウミュウ クロコ型押し ショルダーバッグ ピンク

#CHANELバッグ

ケイトスペード Kate spade ショルダーバッグ 2wayバッグ

#CHANELカンボンライン

Tory Burch T モノグラム ジャカード ミニ ホーボー

#シャネルバッグ

【美品工房】美品 LOEWE(ロエベ)+ 美品 GUCCI(グッチ)

#シャネルカンボンライン

prada プラダ バッグ レッド 赤 ロゴ ショルダーバッグ

#カンボンライン

ルイヴィトン︎┊︎モノグラム︎┊︎アマゾン︎┊︎ショルダーバッグ︎┊︎美品︎┊︎レア︎┊︎廃盤︎

#ショルダーバッグ

【専用】美品♡ボッテガヴェネタ♡ミニザポーチ



新品 ケイトスペード コートニー カメラ バッグ ショルダー バッグ

95418

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。CHANEL カンボンライン ショルダーバッグボーリングバッグ〜お値段178000円から 157000円にお値下げ致しました。〜ぷっくりとした大きなココマークが定番デザインのショルダーバッグです。今は廃盤商品となっております希少なお品物になります。正規店にて購入致しました。出品前にクリーニング致しました。使用に伴う多少の型崩れ多少の小キズバッグの中多少の薄汚れ等使用感あると思いますがお手入れをしておりましたのでレザーに艶があり柔らかいです。ハンドルひび割れございません。ココマーク縁スレ角スレございません。ファスナー開閉良好です。※お写真画像上暖色系ライトの下で撮影して おりますので実際のお色味と多少違って 見える事がございます。※ココマークがエナメルの為周りの物が 写ってしまってます。※バックの中のお写真が撮りにくかった為 フラッシュを使用しております。仕様素材 ラムスキン ココマーク エナメル シルバー金具カラー 濃いブラウン 中側 オレンジ系サイズ 縦約15.5センチ 横約27.5センチ マチ約10センチ ハンドル高さ約25センチ※サイズは多少の誤差ございます。ポケット 背面オープンポケット1 中側ファスナーポケット1 オープンポケット小1 ペン立てポケット2付属品 シリアルナンバーシール ゴールドショップシール専用ではございませんが新品の保存袋お付け致します。出品の為鑑定済みです。安心補償のメルカリ便にて発送致します。中古品になりますのでご理解頂ける方にお譲りさせて頂きたいと思いますので完璧をお求めの方 神経質な方はご購入をお控え下さいませ。ご質問ごさいましたらコメントよりお願い致します。プロフ一読お願い致します。#CHANELバッグ#CHANELカンボンライン#シャネルバッグ#シャネルカンボンライン#カンボンライン#ショルダーバッグ95418

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ドルーオ バッグ ショルダーバッグ超レア✨‼️日本限定品✨‼️❤️Lesportsac❤️ハート刺繍2wayバッグステラマッカートニー ロゴ 斜め掛けバッグ新品同様 超希少ボルドー オールドコーチ ショルダーバッグ OLD COACHchanel チェーンウォレット ショルダーバッグサンローラン チェーンウォレット 黒【極希少】オールドコーチ ポケットパース グラブタンレザー ターンロック 濃茶【LOEWE】ショルダーバッグ フラメンコ タッセル 巾着型 柔らかレザーj&mdevidson カーニバル ブラック☆マークジェイコブス THE TWO FOLD ショルダーバッグ ハンドバッグ