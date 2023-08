商品をご覧いただき、ありがとうございます。

【おすすめの特徴】

過熱水蒸気オーブンで、石窯ドームを採用しているため

通常のオーブンよりも短時間で高温加熱。

焼き色や香りも自然な風味が楽しめます♪

蒸し料理やスチームクッキングにも対応し

さまざまな料理を手軽に楽しめます。

デザインもグランホワイトで、スタイリッシュ♪

【ブランド】

東芝 TOSHIBA

【商品名】

スチームオーブンレンジ 石窯過熱水蒸気オーブンレンジ 石窯ドーム ER-VD3000(W) (グランホワイト)

【型番等】

ER-VD3000(W)

【カラー】

白 ホワイト

【サイズ】

幅(mm):498 mm

高さ(mm):396 mm

奥行き(mm):399 mm

【重量】

重量(kg):20 kg

【付属品】

付属品は全て揃っています。

本体・取扱説明書・角皿(鉄板)2枚・焼き網

専用の外箱はございませんので段ボールで梱包いたします。

【状態】

中古品となりますが細かいキズ以外は

目立った傷、汚れのないきれいなお品物です。

写真でご確認.ご判断をお願いします。

【喫煙】

喫煙者はおりません。

【梱包】

プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボールなど

状況に合わせて梱包いたします。

【発送】

4日から7日の間で発送させて頂きます。

【送付地域】

沖縄や離島の方は送料高額の為

お取引不可となる場合がございます

事前にコメントにてご相談くださいませ。

*コメントなしでご購入された場合は

キャンセルとさせて頂く場合がございます。

【値引き交渉について】

大幅なお値引きはしておりませんが

できる範囲で対応いたしますので、

最初にご希望金額を提示をお願いします。

専用ページは特に対応しておりませんので

お早めにご購入をお願いいたします。

ご不明な点などございましたら、

コメントからお問い合わせ下さい。

返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。

宜しくお願いします。

以下補足情報です。

扉開き方:縦開き

最大レンジ出力(W):1000 W

電源周波数:50/60共用

最高設定温度:300 ℃

庫内構造:庫内フラット

タイプ...スチームオーブンレンジ

庫内構造...庫内フラット

最大レンジ出力...1000W~

商品をご覧いただき、ありがとうございます。新品価格82084円(2023年5月10日時点)【おすすめの特徴】過熱水蒸気オーブンで、石窯ドームを採用しているため通常のオーブンよりも短時間で高温加熱。焼き色や香りも自然な風味が楽しめます♪蒸し料理やスチームクッキングにも対応しさまざまな料理を手軽に楽しめます。デザインもグランホワイトで、スタイリッシュ♪【ブランド】東芝 TOSHIBA【商品名】スチームオーブンレンジ 石窯過熱水蒸気オーブンレンジ 石窯ドーム ER-VD3000(W) (グランホワイト)【型番等】ER-VD3000(W)【カラー】白 ホワイト 【サイズ】幅(mm):498 mm高さ(mm):396 mm奥行き(mm):399 mm【重量】重量(kg):20 kg【付属品】付属品は全て揃っています。本体・取扱説明書・角皿(鉄板)2枚・焼き網専用の外箱はございませんので段ボールで梱包いたします。【状態】中古品となりますが細かいキズ以外は目立った傷、汚れのないきれいなお品物です。写真でご確認.ご判断をお願いします。【喫煙】 喫煙者はおりません。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボールなど状況に合わせて梱包いたします。【発送】4日から7日の間で発送させて頂きます。【送付地域】沖縄や離島の方は送料高額の為お取引不可となる場合がございます事前にコメントにてご相談くださいませ。*コメントなしでご購入された場合は キャンセルとさせて頂く場合がございます。【値引き交渉について】大幅なお値引きはしておりませんができる範囲で対応いたしますので、最初にご希望金額を提示をお願いします。専用ページは特に対応しておりませんのでお早めにご購入をお願いいたします。ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。宜しくお願いします。以下補足情報です。扉開き方:縦開き最大レンジ出力(W):1000 W電源周波数:50/60共用最高設定温度:300 ℃庫内構造:庫内フラットタイプ...スチームオーブンレンジ庫内構造...庫内フラット最大レンジ出力...1000W~

