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沸騰ブラドン 60s 美品 M-65フィールドパンツ アルミジップ small-regular ワークパンツ/カーゴパンツ

商品の説明

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1967年製のm65フィールドパンツになります。現在非常に個体数が減少しているm65ですが、その中でも初期の60年代、かつスモールレギュラーというゴールデンサイズでここまで状態が良い1着はなかなか出会えないのではないでしょうか。ジップはscovill社のアルミジップになっております。裾の破れ、ドローコードの欠損はありません。ウエスト幅：40ワタリ幅：35裾幅：26股下：68股上：35over printオーバープリントオーバー9090 古塔つみverdytokyo wash clubleft alone9090club sakenomitaiapple butter storewasted youthciatrethe back of boys古着　ストリート　apple butter store ABS Tシャツ verdy gdc UNIQLO ユニクロ　Tシャツ　かわいい　かっこいい　おしゃれ　人気　即完売　中高生　高校　JK インスタ　インスタ映え　原宿　渋谷　有名人着用　人気　over 9090 古塔つみクティール kutir 韓国　トレーナー　パーカーleft alone レフトアローンchampion チャンピオンvans バンズhard rock cafe ハードロックカフェラルフローレンNIKE ナイキadidas アディダスyouth loser ユースルーザーcarhartt カーハートBEAMS ビームスdoopz ドープスinter factory インターファクトリーHARE ハレLIDNM リドムRAGEBLE レイジブルーstudiousunitedtokyoEMMA CLOTHES エマクローズ ステュディオス STUDIOUS ナノユニバース げんじ とっしー RYOフリークスストア古着

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沸騰ブラドン 60s 美品 M-65フィールドパンツ アルミジップ small-regular ワークパンツ/カーゴパンツ

23分钟前

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