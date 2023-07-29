沸騰ブラドン 60s 美品 M-65フィールドパンツ アルミジップ small-regular ワークパンツ/カーゴパンツ

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1967年製のm65フィールドパンツになります。現在非常に個体数が減少しているm65ですが、その中でも初期の60年代、かつスモールレギュラーというゴールデンサイズでここまで状態が良い1着はなかなか出会えないのではないでしょうか。ジップはscovill社のアルミジップになっております。裾の破れ、ドローコードの欠損はありません。ウエスト幅：40ワタリ幅：35裾幅：26股下：68股上：35over printオーバープリントオーバー9090 古塔つみverdytokyo wash clubleft alone9090club sakenomitaiapple butter storewasted youthciatrethe back of boys古着 ストリート apple butter store ABS Tシャツ verdy gdc UNIQLO ユニクロ Tシャツ かわいい かっこいい おしゃれ 人気 即完売 中高生 高校 JK インスタ インスタ映え 原宿 渋谷 有名人着用 人気 over 9090 古塔つみクティール kutir 韓国 トレーナー パーカーleft alone レフトアローンchampion チャンピオンvans バンズhard rock cafe ハードロックカフェラルフローレンNIKE ナイキadidas アディダスyouth loser ユースルーザーcarhartt カーハートBEAMS ビームスdoopz ドープスinter factory インターファクトリーHARE ハレLIDNM リドムRAGEBLE レイジブルーstudiousunitedtokyoEMMA CLOTHES エマクローズ ステュディオス STUDIOUS ナノユニバース げんじ とっしー RYOフリークスストア古着