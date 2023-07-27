即納！最大半額！ 【売りきり】実使用　日本ハム　姫野優也　実使用品　NPB 硬式用　外野　WBC グローブ

この商品は交渉による値引き不可です

硬式グローブ大谷モデル 外野手



購入して一度も使用していなく、とてもきれです！

北海道日本ハムファイターズ 姫野優也

ミズノプロ硬式グローブ 内野手用

実際に試合で使用した、本人が使用したグローブです。

teruさん専用

姫野選手 ご本人から直接頂いたものです。

アンダーアーマー 軟式グラブ 投手用 クロコダイル 超限定品 カスタム

引越により保管場所がなくなり、出品します。

【新品】ミズノプロ硬式グローブ内野手用 MM型 1AJGH10223

是非大切にして頂ける方にお譲りしたいです。

アイピーセレクト 硬式用 グローブ 内野手 新品未使用 ブラック パープル



野球 ミズノプロ 硬式 外野手用 グローブ

硬式用 外野グローブ

ウィルソン wilson 軟式 ピッチャー グローブ グラブ ライナーバック

シュアプレイ SURE PLAY

ウイルソン 池山隆寛モデル Wilson 一般用大人サイズ 内野用 軟式グローブ

サイズ 特注

久保田スラッガー 軟式内野手用 オーダーグラブ

右利き用（左手にはめる用）

ぎゅーさん専用



【A♡様専用】ミズノプロ 菅野モデル 投手用

姫野選手のファンの方

wilson staff 軟式投手用 最上級モデル

プロ野球好きの方、道具好きの方 大切にして頂ける方是非お願いします。

硬式用ミズノプロオーダー外野手用



美津和タイガー 左投用 硬式グローブ 定価49,500円 グラブ 高校野球対応

もちろん普通の草野球等、ご自身のプレーにも使用可能です。

GW値引き‼️ヤバイ 軟式キャッチャーミット



YSF キャッチャーミット

サイズは姫野選手特注品で、硬式用 外野グローブです。

アイピーセレクト Ip Select 硬式 グローブ

入団当初の頃に使用していたグローブです。

Rawlings ABSORD 一般 軟式用 右投げ ファーストミット 野球

その後すぐにミズノに変更になっていますが、その前のグラブです。

東京ボール、匠 東駒/硬式グローブ／右投、内野/BUXー13KS6

背番号は無く「HIMENO」の刺繍が入っている劇レア品です。

軟式キャッチャーミット ハタケヤマ 伊藤光モデル



asics アシックス 軟式 投手用 大谷翔平モデル 3121A807.001

実使用で、土の汚れ等はありませんが、使用した形跡はもちろんあります。その部分のをご理解下さい。

ローリングス 軟式キャッチャーミット GR3FHTC2AF-N/SC



ローリングス HOH メジャースタイル Rawlings 外野用 軟式グローブ

・北海道日本ハムファイターズ

【袋付き】ハタケヤマ 硬式 ファーストミット(台湾製)

姫野優也（2016年〜）

中学硬式 ミズノ グローブ ケース付き

・日本ハムファイターズで外野手・投手の二刀流として活躍中です

ミズノプロ 軟式 投手用 田中将大モデル

・背番号61（2016年 - 2020年）

Wilson内野手用グラブ 86型

・背番号161（2021年 - ）

ミズノプロ オリジナルオーダー 軟式 HAGAJAPAN 投手用 グラブ 中古品



アシックス 軟式グラブ 外野手用 限定カラー

匿名発送にて発送となります。

ミズノプロ 内野手用グローブ 硬式

専用の袋、説明書、箱、タグ、等はありません。直接頂いたものですので、証明書等はありません。発送は写真のグローブのみです。

Mizuno Buw League 一般 軟式 グローブ

ボールはサイズ確認の為のボールです。

的山哲也選手(現SBコーチ)実使用 キャッチャーミット

付属しませんのでご注意ください

久保田スラッガーL5 コユニ仕様深め



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スラッガー軟式オーダーグローブ

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激レア44の限定のグローブです。

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建山 義紀

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競技の種類···硬式

ウィルソン 86型 軟式オーダーグローブ コユニ

利き手・特徴···右利き用

ローリングス 硬式 グラブ ファーストミット ブレイク ザ モールド

用途・種類···外野手用

商品の情報 ブランド シュアプレイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

この商品は交渉による値引き不可です北海道日本ハムファイターズ 姫野優也実際に試合で使用した、本人が使用したグローブです。姫野選手 ご本人から直接頂いたものです。引越により保管場所がなくなり、出品します。是非大切にして頂ける方にお譲りしたいです。硬式用 外野グローブシュアプレイ SURE PLAYサイズ 特注右利き用（左手にはめる用）姫野選手のファンの方プロ野球好きの方、道具好きの方 大切にして頂ける方是非お願いします。もちろん普通の草野球等、ご自身のプレーにも使用可能です。サイズは姫野選手特注品で、硬式用 外野グローブです。入団当初の頃に使用していたグローブです。その後すぐにミズノに変更になっていますが、その前のグラブです。背番号は無く「HIMENO」の刺繍が入っている劇レア品です。実使用で、土の汚れ等はありませんが、使用した形跡はもちろんあります。その部分のをご理解下さい。・北海道日本ハムファイターズ 姫野優也（2016年〜） ・日本ハムファイターズで外野手・投手の二刀流として活躍中です・背番号61（2016年 - 2020年）・背番号161（2021年 - ）匿名発送にて発送となります。専用の袋、説明書、箱、タグ、等はありません。直接頂いたものですので、証明書等はありません。発送は写真のグローブのみです。ボールはサイズ確認の為のボールです。付属しませんのでご注意ください実使用ユニフォーム ユニホーム 本人着用 練習着 公式 非売品日ハム 日本ハム 北海道日本ハムファイターズビックボス 新庄剛志姫野優也実使用矢澤 宏太生田目 翼加藤 貴之上沢 直之伊藤 大海吉田 輝星玉井 大翔上原 健太杉浦 稔大宮西 尚生河野 竜生堀 瑞輝西村 天裕福田 俊石川 直也北山 亘基根本 悠楓宮内 春輝北浦 竜次齋藤 綱記松岡 洸希田中 瑛斗柿木 蓮姫野 優也清水 優心伏見 寅威古川 裕大宇佐見 真吾郡 拓也田宮 裕涼野村 佑希中島 卓也清宮 幸太郎谷内 亮太石井 一成水野 達稀山田 遥楓松本 剛淺間 大基万波 中正王 柏融新庄 剛志建山 義紀競技の種類···硬式利き手・特徴···右利き用用途・種類···外野手用

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