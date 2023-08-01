輝く高品質な 未使用新品】HERMES(エルメス) バスティアコインケース/ブルー　U刻印 コインケース/小銭入れ

HERMES(エルメス) バスティアコインケースになります。

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未使用新品です。

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カラーも発色綺麗なブルーです。

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U刻印2022年製になります。

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■サイズ

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商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

HERMES(エルメス) バスティアコインケースになります。未使用新品です。カラーも発色綺麗なブルーです。U刻印2022年製になります。素材:エバーカラー都内エルメスで購入[付属品]箱■サイズ約：縦幅8cm×横幅8cm※多少の誤差はご了承ください。高額商品になりますので、写真をよくご確認の上、ご購入お願いいたします。プロフィールもご確認ください。欲しい写真などあればコメント下さい！カラー···ブルー15267

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

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