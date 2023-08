☆☆☆ご覧いただきありがとうございます

振袖をリメイクした一点物のトップスにいたしました♡(がま口をプレゼント)



リバティ花柄プリントの上品なブラウス。素材は再生素材リヨセル 100%

♪新品タグ付 47,300円

クリステンセンドゥノルド 異素材ドッキング リネン ブラウス ブルーグレー M位

♪1番上のボタンのみメタルボタン、以外はスナップボタンのため、着脱楽です

タグ無し新品 ☆ ゴールデングース オックスフォードシャツ size36

♪羽織りとしても使えるアイテム

美品!激レア! h.NAOTO 変形ガーゼシャツ&ユニオンジャック変形シャツ



昭和レトロ ビンテージ ミッドセンチュリー 柄シャツレトロ柄♡ ♡

◾️ブランド名

23区HIGH GAUGE PONTE パフスリーブ カットソー ワイン系 38

マディソンブルー

MIYACO ミヤコ レース ブラウス ホワイト 白

MADISONBLUE

カーディガン 羽織り pero ペロ



新品タグ付 stola.前後2way割繊ブラウス

◾️サイズ

yori 2021 aw 襟付きフリルカットソー

レディース XS

新品 アニュアンス シアーブラウス



BLAMINK ブラミンク コットンシルクブラウス ブラウン 滝沢眞規子

肩幅 約 38センチ

SI-HIRAI リネン混ブラウス&パンツ

身幅 約 43センチ

ラウンジドレス サテンBIGシャツ ベージュ

総丈 約 69センチ

L'Appartement THOMAS MASON オーバーサイズ シャツ

袖丈 約 61センチ

Spick&Span 23SS メランジェニットブルゾン



Over sized big SH

※平置き、素人採寸のためご参考程度にお願い致します。

❤️Lily様専用3点です❤️未使用♡BURBERRY LONDONシャツ



雅姫ハグオーワ ーフリルデニムチュニック

◾️カラー

HYKE ハイク 2022AW T/C BALLOON SLEEVE SHIRT

アイボリー

08sircus ゼロエイトサーカス フリンジジャガードチャイナシャツ



美品☆21SS☆アナイ ストレッチ ブロード レース エリ ブラウス ブラック

◾️素材

新品OHGA POWAN

レーヨン 58%

【60%off】ACNE STUDIOS シャツ XSサイズ

コットン 42%

バレンシアガ ボウタイ チェック シャツ ブラウス



Baby the stars shine bright レース ブラウス

◾️状態

over lace レースフリルブラウス yuki fujisawa さえら

新品タグ付き

ダブルフリル袖アシメペプラムブラウス



rekisami★美品未使用品★チュニック★38

自宅保管です。

Christian Dior クリスチャンディオール 花柄シャツ 高級 ブラウス

ご理解いただける方、よろしくお願い致します。

Chaos カオス ジャーナリーブラウス シャツ 定価42900円



極美品▲L'Appartement // CTN LAWN SHIRTS

発送の際、丁寧に梱包させていただきますがその際、おりジワが生じるかもしれません。ご了承ください。

THE SINZONE SHORT SHIRTS ホワイト 34



todayfulシアーシャツ

★★★

ヴラスブラムシャツ

フォローしていただけましたら、10%割引します!

6月30日まで✨NAPAPIJRI✨ナパピリ☆レディースチュニック

ご購入前にコメントでお知らせ下さい。

ハニーシナモンセットアップ2022Summer 鈴木瞳美着用

ご購入後の値引きはできません。ご注意下さい。

タグ付き カデュネ CADUNE デザインスリーブブラウス Vネック 38



yoriヨリ パフュームブラウス38白 shirocon シロコン

★安心の匿名発送

ヨリ2023ssデニム風ビッグカラーショートブラウス

24時間以内の発送を心がけております。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド マディソンブルー 商品の状態 新品、未使用

☆☆☆ご覧いただきありがとうございます♪新品タグ付 47,300円♪1番上のボタンのみメタルボタン、以外はスナップボタンのため、着脱楽です♪羽織りとしても使えるアイテム◾️ブランド名マディソンブルーMADISONBLUE◾️サイズレディース XS肩幅 約 38センチ身幅 約 43センチ総丈 約 69センチ袖丈 約 61センチ※平置き、素人採寸のためご参考程度にお願い致します。◾️カラーアイボリー◾️素材レーヨン 58%コットン 42%◾️状態新品タグ付き自宅保管です。ご理解いただける方、よろしくお願い致します。発送の際、丁寧に梱包させていただきますがその際、おりジワが生じるかもしれません。ご了承ください。★★★フォローしていただけましたら、10%割引します!ご購入前にコメントでお知らせ下さい。ご購入後の値引きはできません。ご注意下さい。★安心の匿名発送 24時間以内の発送を心がけております。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド マディソンブルー 商品の状態 新品、未使用

zadig&voltaire ザディグエヴォルテール★TINKPRINTブラウスcygne シーニュ グレー とんがりパフtops*Ameri VINTAGE*バックリボンブラウスドゥロワー ボウタイブラウス シルク ブラック 黒極美品 adore フレア ストレッチ ブラウス プルオーバー M 38 夏【新品タグ付き】ジャスグリッティー シアーシャツアンサンブル モカBell Sleeves Short Blouseハチテンさん購入Anne number of 「時にはワークシャツ」 タイプAsearoomlynn リネンコンビネゾンShinzone ストライプシャツ お値下げ