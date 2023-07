もう30年以上前にパリのカンボン本店CHANELブテック購入

もう長らくクローゼット保管

クラッシックマトラッセ

定番の25センチ

ショルダーダブル50

シングル80

ブラック

クラッシックなヴィンテージ が素敵

ショルダーや金具はゴールドでピカピカです

角や縁は多少すれててますが目立つものではありません

小傷などもございます

ド定番なので冠婚葬祭にかなり重宝します

シリアルは元々付いていなかったのか,見当たりません。

オープンポケットのとこに糸が切れているのか判断出来ませんが綺麗に5ミリほど隙間があります。

そのままでも使用に差し支えありません。

ポケットをかなり引っ張って広げないとわからない部分です。

普段は全く見えません

完璧を求める方はご遠慮ください

主観ですがラムスキンの状態は悪くはないと思います。

奥の隙間に取り切れない埃あるかと思います

定番モデル

長年の自宅保管ヴィンテージ ユーズド,やや傷や汚れあり設定です。ご理解いただけます方のみよろしくお願いいたします。

ユーズドのブランド品です。

全て主観となりますので目立つ傷や汚れなしでも

目立たないのはあると思ってくださいませ

やや傷や汚れありなども全て主観となり

ヴィンテージにつきましても経年しておりますので

見落としもあるかもしれませんのでご理解しての

ご購入でお願いいたします。

神経質な方はお店でのご購入をお勧めします。

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

