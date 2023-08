高品質の激安 セイコー　トモニー 1970年代　腕時計　メンズ　希少 サングラス/メガネ

ご覧いただきありがとうございます。

未使用品は数が少ないと思います。

美品です。

ムーブメント

手巻きカレンダー付き

ベルト

劣化につき新品のベルト付き

大きさ

リューズ含まず 30mm

12-6時 38mm

バンド幅 20mm

時間は良好

ご不明点はお気軽にコメントください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

