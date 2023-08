新品で購入後、1年程使用しました。

使用感はありますが、全体的に綺麗だと思います。

使わなくなったので、お売りしたいと思います。

ナット、ブリッジピンは純正ですが、サドルは社外品の象牙を自分で削って作ったものを使用しておりました。

音色は響くようになり、変えて良かったと思います。

サドルに関しては削りが足りないのか、グラつきます。

気になるようでしたら、新しいのを購入してください。

画像8枚目、弦のセットをするときに強めに固定していました。

ピンホール部分に弦の食い込みがあります。

画像9枚目、弦、ピン、サドルは外した状態で送りたいと思います。

画像10枚目、ハードケース、ストラップは付属します。

縁枠部分のカラーが白色アイボリーで、渋くかっこいいギターです。

Used for one year after purchase as new

condition is good

Please purchase after understanding that this is a used item.

種類...エレクトリック・アコースティックギター

#アコースティックギター

#アコギ

#ギター

#ピック

#アンプ

#楽器

#ギブソン

#ヤマハ

#初心者

#WahsburnFestivalSeriesEA12B

#acousticguitar

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

