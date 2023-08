コレクション整理の為、出品します。

NIKE AIR MAX 270 REACT ENG

カラー : マルチカラー

サイズ : US8.5 / 26.5cm

品番 : CD0113 - 600

付属品 : 元箱、黒タグ

新品未使用

購入後すぐZIPロックに乾燥剤とミセスロイドを入れて保存しておりましたので、非常に状態は良いです。

新品未使用ですが、通常の保管に伴うわずかな汚れ等はご了承下さい。また一度人の手に渡ったものですので完璧なものをお求めの場合はご購入をお控えください。

すり替え等のトラブル防止のため、ご購入後のキャンセル・返品・交換は一切お受けできません。ご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。

GOODENOUGH

Dr.Marten

NIKE

THE NORTH FACE

BAL

NEIGHBORHOOD

W-TAPS

Supreme

STUSSY

A BATHING APE

patagonia

Jordan

DUNK SB

Air Max

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

