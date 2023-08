@プロフィール必読お願いします。

ラルフローレン オレンジ ナイロンジャケット ナイロンベスト 切り離し可能です。

サイズ表記は【L】です。

着丈/身幅/袖丈/肩幅

72/68/66/52

特に目立った汚れ等はございませんが、袖先に小穴とやや汚れありです。全く気にならない程度です。古着故神経質な方はご遠慮ください。

【ご案内】

MADE IN USA ブランド から、ドメスティックブランド まで、80's 90's の シャツ Tシャツ スウェット 等のトップスから、 ジャケット 等のアウターを多数出品中です。

他にも多数出品しておりますので、よろしければご覧ください→#天心屋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

