【ブランド】GLAD HAND(グラッドハンド)

【アイテム名】丹羽雅彦×GLAD HAND サングラス J-IMMY & CLIP ON

【カラー】メガネ:アンバー×ゴールド

クリップオン:ゴールド×ダークブラウン(レンズ)

【素材】フレーム:セルロイド クリップオン:チタン製ゴールドメッキ

職人の丹羽雅彦氏とのコラボアイテムのメガネです。

ジェームス・ディーンがプライベートで愛用していたサングラスをモチーフに制作されたアイテムになります。

オールハンドメイドの最高級サングラスになります。

単体でどちらも新品で購入しましたが使用する機会がないため出品いたします。

自宅クローゼット(ペットなし、喫煙なし)にて保管しておりました。

メガネは一度も使用しておりませんので大変綺麗な状態です。

クリップオンにつきましては一度他のメガネに使用しておりますが、使用回数がほぼないためこちらも綺麗な状態です。

一度人手に渡ったものになりますので、神経質な方や完璧を求められる方はご遠慮下さい。

気になる部分があればご購入前にコメントいただければと思います。

なかなか出ないアイテムになりますのでお探しの方よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド グラッドハンド 商品の状態 新品、未使用

