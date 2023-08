ご覧頂きまして、ありがとうございます。

ジャランスリウァヤ Jaran Sriwijaya ペニー ローファー ネイビー



Paul Smith別注 トリッカーズ スウェード ウィングチップ ポールスミス



★特価★ 1piu1uguale3 ウィングチップ サンダル ウノピュウウノ

◯商品名

BALLY ストレートチップ ドレスシューズ 25.5cm

WILD SMITH LEATHER QUARTER BLOGUE SHOES MADE IN ENGLAND/ワイルドスミスレザークォーターブローグシューズ(パンチドキャップトゥ)

美品 定価20万 アレンエドモンズ コードバン パークアベニュー 7 E



パラブーツ BEAMS ローファー



JOHN LOBB / ジョンロブ CITY Ⅱ / シティ2 7E 7000

◯商品説明

Church’s Shannon チャーチ シャノン 黒 レザー シューズ

今はなき、質実剛健のイギリスのブランドWILD SMITH。昔はビスポークも手掛けていたハイクラスのシューメーカー。エドワードグリーンなどのブランドのペアもちらほらみかけたす。

ベルルッティ革靴

トラッド感の溢れるメダリオンが素敵なペア。

ルイヴィトン 革靴 メンズ27センチ

何といってもアッパーの革質が極上で、みずみずしく、光沢が出しやすいペアです。

オールデン Alden チャッカブーツ コードバン バーガンディ 5 1/2



Jalan Sriwijaya クロコ型押しローファー ジャランスリウァヤ



★極希少★SISLEY ノルヴェジェーゼ製法 チロリアン

◯サイズ

weejuns g.h.bass ジーエイチバス タンクソール

表記サイズ6 F

ローク エボリューション ホルボーン UK9 イングランド製

全長:28.2cm

GROK LEATHER×SPIT Uチップトゥミリタリーシューズ 261/2

最大幅:9.6cm

美品 ASICS Run walk ランウォーク ブラウン 25cm3E

ヒールの高さ:2.4cm

ダブルソールダービーシューズ



【一点物レア】クロコダイルテイルレザー 私人訂制 Private Custom



Berluti Andy PatinaLeather Loafer Shoes

サイズ的にはおよそ25cm前後ほどに合いそうですが、サイズには個人差があるので、あくまでも参考で、サイズ表記と採寸で判断するか、心配な方はどこかで試着してから購入くださいませ。

ジョンロブスエードレザーローファー メンズ



F.lli giacometti シボ革 FG126 40



キングサイズUK10!マッキントッシュ取扱限定モデル!ドクターマーチンタータン

◯素材

ジャランスリウァヤ41 EDWARD タッセルローファー

レザー

レッドウィング 9087 ミルワンブルーチャー サイズ26.5 ブラック



最終価格【新品未使用正規品】クロケットアンドジョーンズ 革靴 ビジネスシューズ



【新品未使用】ウェストン 500

◯カラー

【値下げ中】Crockett&Jones BOSTON 6E / ネイビー

やや赤みがかったブラウン系

【美品】26.0cm 結婚式 メンズシューズ 革靴 ブライダル



ジャランスリウァヤ ダブルモンク ブラウン シボ革 98656



美品数回使用ダンスコサボプロフェッショナル、スムースレザーフローラル39

◯コンディション

Paraboot ミカエル/Maron ソニー様専用



クレマン パスタン プレーントゥ 40 ビジネス 革靴 レザー ブラック e53

こちらはのお品物のコンディションはAです。

REGAL リーガル 本革 ビジネスシューズ レザーシューズ ウィングチップ革靴



【美品✨】REGAL リーガル 本革ビジネスシューズ ホールカット 25.5cm

S 新品に近いもの

JALAN SRIWIJAYA コインローファー

A 比較的状態のいいもの

Alden オールデン vチップ ノルウィージャン 7.5

B 一般的な使用感があるもの

JM WESTON シグニチャーローファー180 ダークブラウン(6C)

C 使用感がやや目立つもの

【JAREN!】BIRKENSTOCKビルケン ジャレン 41 26.5cm

D 使用感が多いものおよびジャンク品

Christian Louboutin ルブタン 41 26cm 革靴



FABI ファビ ストレートチップ ダークブラウン 6



新品 ジョンロブ ロペス コインローファー ネイビー UK9E LOPEZ

*ただし当店の基準による

新品未使用 タニノクリスチー ブラウン 革靴 イタリア製



アレンエドモンズ ローファー 8D



CROCKETT&JONES / CAVENDISH3 UK7.5 E

◯付属品

新品 CALMANTHOLOGY カルマンソロジー A730 モンク UK8.5

なし

ビジネスシューズ スコッチグレイン 黒 25.5



Paraboot Avignon marron 7.5



⭐️美品⭐️2669 コールハーン C23832 2.ゼログランド レーザー

コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。

【美品】BARNEYS NEW YORK バーニーズニューヨーク 革靴



【定価16万】THOM BROWNE クラシック プレーントゥ ドレスシューズ

神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。

最終価格✨John Lobbジョンロブ✨ローファー



ビルケンシュトック ドレスシューズ

色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

j.m weston スプリットトゥダービー 598 ロジェ 7 1/2



Mellow様専用 CHEANEY ALFREDストレートチップ /26

また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 25cm 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きまして、ありがとうございます。◯商品名WILD SMITH LEATHER QUARTER BLOGUE SHOES MADE IN ENGLAND/ワイルドスミスレザークォーターブローグシューズ(パンチドキャップトゥ)◯商品説明今はなき、質実剛健のイギリスのブランドWILD SMITH。昔はビスポークも手掛けていたハイクラスのシューメーカー。エドワードグリーンなどのブランドのペアもちらほらみかけたす。トラッド感の溢れるメダリオンが素敵なペア。何といってもアッパーの革質が極上で、みずみずしく、光沢が出しやすいペアです。◯サイズ表記サイズ6 F全長:28.2cm最大幅:9.6cmヒールの高さ:2.4cmサイズ的にはおよそ25cm前後ほどに合いそうですが、サイズには個人差があるので、あくまでも参考で、サイズ表記と採寸で判断するか、心配な方はどこかで試着してから購入くださいませ。◯素材レザー◯カラーやや赤みがかったブラウン系 ◯コンディションこちらはのお品物のコンディションはAです。S 新品に近いものA 比較的状態のいいものB 一般的な使用感があるものC 使用感がやや目立つものD 使用感が多いものおよびジャンク品*ただし当店の基準による◯付属品なしコンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 25cm 商品の状態 やや傷や汚れあり

BEAMS別注 Paraboot パラブーツ MICHAEL ミカエルBRIDEJ.M.WESTON jm ウエストン 641 ゴルフ専用 CHEANEY モンクストラップ 6.5Eフェラガモ 71/2 3E【タキ様専用】タイユアタイスエードレザースニーカー【カカト新品交換済!】C&J ローファー 25.5 茶色5S01_未使用に近い リーガル GEOX ウイングチップ 黒 23.5cmE04181 新品 PADRONE ストレートチップ レザーシューズ:40美品 ヴィンテージ加工 THOMPSON レザー コットンコンビ shoes別注 LOAKE ローク ハイブリッジインターナショナル レザー シューズ