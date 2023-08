ブランドのギフト Nike AIRJORDAN 1 mid スニーカー

Nike AIRJORDAN1 MID (ナイキ エアージョーダン ミッド)

カラーはBLACK/UNIVERSITY RED-WHITE

コレクション整理の為出品します。

新品 未使用

Nikeアプリにて購入

他でも出品予定の為交渉中でも急に取り消す場合があります

メインカラー···ブラック、グレー

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

Nike AIRJORDAN1 MID (ナイキ エアージョーダン ミッド)カラーはBLACK/UNIVERSITY RED-WHITEコレクション整理の為出品します。新品 未使用 Nikeアプリにて購入他でも出品予定の為交渉中でも急に取り消す場合がありますメインカラー···ブラック、グレー人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ミッドカット(Mid)

