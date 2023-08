【超特価】 ツルバイマリコオイカワ　スカート　新品未使用品　タグ付き　サイズ34 ロングスカート

ツルバイマリコオイカワ

TSURU by MARIKO OIKAWA

ロングスカート

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ツルバイマリコオイカワ 商品の状態 新品、未使用

ツルバイマリコオイカワ TSURU by MARIKO OIKAWAロングスカート 定価35000円+税新品未使用品 タグ付きサイズ 34 カラー...グリーン柄・デザイン...無地素材...サテン裾周りのペプラムのようなフリルが上品かつ華やかでとても素敵なスカートです。光沢の派手すぎないギリギリのラインの見極めは、ツルバイマリコオイカワならではかと思います。また、お色もとても素敵で、季節を選ばない美しいグリーンです。一枚着るだけで、どんなトップスでも華やかにドレスアップさせてくれる、褒められスカートですよ!こちらは、とても欲しくて購入したものですが、サイズがどうしてもあわず…他のサイズを購入したため、出品致します。新品未使用タグ付きですので、気持ちよくご着用いただけるかと思います。新品未使用ですが、自宅保管品のため、神経質な方のご購入はお控えくださいませ。折りたたんでの発送となります。ご了承ください。

