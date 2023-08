※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。

着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。

素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。

サイズ フリー

周囲約59

高さ約13

ツバの長さ約7.5

素人寸法になります。

カラー ブラック ホワイト 黒 白

旧タグのビンテージ品。

モノトーンコーデにおすすめです。

小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。

1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。

値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

