☆ブランド

TRANS CONTINENTS

トランスコンチネンツ

☆サイズ

M

平置き採寸

身幅 約50センチ

着丈 約66センチ

☆商品状態

中古品

汚れ、小傷、ややダメージ あり

自宅保管品

保管に伴うシワあり

他、細かな汚れはあるかもしれません

付属 襟ファー

お洒落なデザイン♪

発送時はコンパクトに致します

自宅保管品、素人検品に

ご理解頂ける方お願い致します☆

他にもブランド服多数出品中

メンズ レディース ファッション

トップス Tシャツ シャツ ブラウス

ジャケット スーツ フォーマル

スカート パンツ ズボン コート ドレス

ワンピース カーディガン アウター

管理番号 hiro3

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トランスコンチネンツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トランスコンチネンツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

