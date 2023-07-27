可愛いクリスマスツリーやギフトが！ ヨンドシー リング - Pt995×ダイヤモンド リング

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【美品】 ティファニー シリウススタードロップリング（ミニ）スターリングシルバー
カテゴリ：リング
TIFFANY&Xo. ティファニー カーブドダイヤモンドリング Pt950 8
ブランド：4℃(ヨンドシー)
エルメス サンチュールリング シルバー925
商品名：-
ハンドメイドリング
型番：-
K18 ラピスラズリ リング
実寸サイズ：サイズ : 8 号
カルティエ ジュストアンクルリング スモールYG 52サイズ
幅 : 約 0.2 cm
♥️ 80万 K18 1点モノ ダイヤ型 0.85ct ダイヤ リング 750
カラー：ダイヤモンド×Pt995
K18 18金 リング 3.7g 17.5号 甲丸 彫金
素材：Pt995×ダイヤモンド
美品 ミキモト Pt950 真珠 パール約8.0mm珠 ダイヤ リング 指輪
コンディションの備考：【本体】
GSTV ブラウンダイヤモンド リング K18PG 0.90ct 7.3g
・小傷多数 / 変色目立つ
ヴァンクリーフアンドアーペル♡VCA マジックアルハンブラ リング
製造番号・刻印：-
LORO ロロ shape ring 06
シリアル：***
ブルガリ Bゼロワン リング 750 K18 WG ホワイトゴールド
付属品：箱、ケース
白蝶真珠 k18 リング
天然 スフェーン 大粒 希少石 ダイヤモンド 12号 ギラギラ 豪華
Cartier カルティエ スリーカラートリニティリング３連 750 59
返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。
カルティエ 3連リング
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ルビー ダイヤモンド リング
各種天然石カッティングストーン シルバーリング
【希少】Christian Dior 白 ホワイト シェル ハート シェルリング
niki.du.poulain 水晶とビーズのリング 指輪
Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：リングブランド：4℃(ヨンドシー)商品名：-型番：-実寸サイズ：サイズ : 8 号幅 : 約 0.2 cmカラー：ダイヤモンド×Pt995素材：Pt995×ダイヤモンドコンディションの備考：【本体】 ・小傷多数 / 変色目立つ製造番号・刻印：-シリアル：***付属品：箱、ケース返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。