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可愛いクリスマスツリーやギフトが！ ヨンドシー リング - Pt995×ダイヤモンド リング

商品の説明

Brandear（ブランディア）が販売しています。
【美品】 ティファニー シリウススタードロップリング（ミニ）スターリングシルバー
カテゴリ：リング
TIFFANY&Xo. ティファニー　カーブドダイヤモンドリング　Pt950 8
ブランド：4℃(ヨンドシー)
エルメス　サンチュールリング　シルバー925
商品名：-
ハンドメイドリング
型番：-
K18 ラピスラズリ　リング
実寸サイズ：サイズ : 8 号
カルティエ　ジュストアンクルリング スモールYG 52サイズ
幅 : 約 0.2 cm
♥️ 80万 K18 1点モノ ダイヤ型 0.85ct ダイヤ リング 750
カラー：ダイヤモンド×Pt995
K18 18金 リング 3.7g 17.5号 甲丸 彫金
素材：Pt995×ダイヤモンド
美品 ミキモト Pt950 真珠 パール約8.0mm珠 ダイヤ リング 指輪
コンディションの備考：【本体】
GSTV ブラウンダイヤモンド リング K18PG 0.90ct 7.3g
　・小傷多数 / 変色目立つ
ヴァンクリーフアンドアーペル♡VCA マジックアルハンブラ リング
製造番号・刻印：-
LORO ロロ　shape ring 06
シリアル：***
ブルガリ　Bゼロワン　リング　750　K18　WG　ホワイトゴールド
付属品：箱、ケース
白蝶真珠 k18 リング

天然 スフェーン 大粒 希少石 ダイヤモンド 12号 ギラギラ 豪華

Cartier　カルティエ　スリーカラートリニティリング３連　750　59
返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。
カルティエ　3連リング
【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

ルビー　ダイヤモンド　リング

商品の情報

ブランドヨンドシー
商品の状態やや傷や汚れあり

各種天然石カッティングストーン　シルバーリング

【希少】Christian Dior 白　ホワイト　シェル　ハート　シェルリング

niki.du.poulain 水晶とビーズのリング　指輪
Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：リングブランド：4℃(ヨンドシー)商品名：-型番：-実寸サイズ：サイズ : 8 号幅 : 約 0.2 cmカラー：ダイヤモンド×Pt995素材：Pt995×ダイヤモンドコンディションの備考：【本体】　・小傷多数 / 変色目立つ製造番号・刻印：-シリアル：***付属品：箱、ケース返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

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ブランドヨンドシー
商品の状態やや傷や汚れあり

可愛いクリスマスツリーやギフトが！ ヨンドシー リング - Pt995×ダイヤモンド リング

10分钟前

可愛いクリスマスツリーやギフトが！ ヨンドシー リング - Pt995×ダイヤモンド リング

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